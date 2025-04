Bilbao Basque Fest ofrece este viernes gastronomía, deporte rural, música, teatro y experiencias

BILBAO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de Bilbao Basque Fest 2025 ofrece desde las 11.30 horas de este viernes y hasta la medianoche propuestas para todos los públicos que combinarán tradición y modernidad, gastronomía, deporte rural, música, teatro y experiencias únicas, en el marco del festival organizado por el Ayuntamiento de Bilbao durante la Semana Santa.

La jornada comenzará en El Arenal con una invitación al paladar. El Txoko Gourmet abre sus puertas en horario de mañana y tarde (de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas) para acoger catas exprés y talleres de cocina, que permitirán a quienes se acerquen descubrir y saborear lo mejor de la cocina vasca. El aforo es limitado, por lo que es necesario inscribirse presencialmente, abonando un simbólico donativo de 2 euros en metálico, con el objetivo de recaudar fondos para la asociación AmiArte.

En las catas exprés, la jornada comenzará a las 12.00 horas en la sala 1 con una cata de Txorizo de Urigoiti, producto de la comarca de Gorbeialdea. A las 12.10 horas, la sala 2 acogerá la cata de Queso de oveja procedente de Iparraldea. A las 13.00 horas, el protagonismo seguirá en la sala 1 con el Pimiento de Espeleta, también de Iparraldea, mientras que a las 13.10 horas en la sala 2 se podrá degustar el Txakoli de Lezama, de la comarca de Uribe.

A las 14.00 horas, la sala 1 ofrecerá una cata de vinos de la mano de Araico (Rioja Alavesa), seguida a las 14.10 horas en la sala 2 por una Cata de Gildas, también de Uribe. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la sala 1 acogerá una Cata de mieles de diferentes floraciones de Tolosaldea, mientras que a las 17.10 horas, en la sala 2, será el turno de los Helados artesanos de Maruri-Jatabe, desde Uribe.

El día culminará con dos propuestas: a las 18.00 horas, la sala 1 presentará las salsas de Cervus de Gorbeialdea y a las 18.10 horas la sala 2 ofrecerá una cata de aceite de oliva de la mano de Erroiz, desde Rioja Alavesa.

Respecto a los talleres de cocina de este viernes 18 de abril, a las 12.15 horas y a las 13.15 horas se ofrecerá una deliciosa propuesta compuesta por una tosta de bonito con antxoa marinada y piperrada, una combinación sabrosa que representa la esencia del recetario vasco. Por la tarde, a las 17.15 y a las 18.15 horas, será el turno de un clásico: el pimiento del piquillo relleno de bonito, una receta que conjuga sabor, tradición y producto de cercanía.

PLANES PARA TODOS LOS GUSTOS

Muy cerca del 'Txoko Gourmet', donde se llevarán a cabo las catas y los talleres hoy, en el Muelle del Arenal, la cultura vasca más auténtica tomará protagonismo con actividades, exhibiciones y competiciones de herri kirolak a partir de las 11.30 horas. A lo largo del día se podrá disfrutar de un desafío de aizkolaris de primera categoría, con pruebas de corte vertical, a golpes y a velocidad, así como de espectáculos de juegos tradicionales de Iparralde como el levantamiento y lanzamiento de fardo.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, la fuerza y la participación serán las protagonistas con desafíos de tronza mixta (dos parejas) y pruebas de sokatira, tanto con tres parejas de campeones del mundo que harán una exhibición, así como con el propio público, en un desafío entre el público y los tiradores.

En los paseos fluviales teatralizados a bordo de Bilboats, las actrices Begotxu y Maitane volverán a guiar divertidos viajes por la ría, desde el pantalán de Pío Baroja hasta la grúa Carola. Con una duración de media hora y pensados para mayores de 12 años, estos recorridos se podrán disfrutar a las 12.00, 13.00 y 17.00 horas. Las entradas, con un coste de 3 euros por tener aforo limitado, están disponibles en www.bilboats.com desde las 00.00 horas del día anterior.

El Frontón de la Esperanza, como novedad en esta edición, vuelve a acoger talleres y exhibiciones de pelota vasca (a las 12.00, 13.00 y 17.00 horas), mientras que en el Casco Viejo tendrá lugar un recorrido teatralizado muy especial a cargo de Hortzmuga Teatroa, que invitará a las personas asistentes a redescubrir la historia de Bilbao paseando por sus rincones más emblemáticos, desde la iglesia de San Antón hasta la Plaza Nueva y el Muelle del Arenal entre las 12.00 y las 14.00 horas.

El teatro y el humor también tendrán su momento destacado: a las 18.00 horas, en el edificio Ensanche, el público familiar podrá disfrutar de la obra Historias de un baúl de la Cía Trotamundo. A las 20.00 horas, la popular actriz Gurutze Beitia subirá al escenario de Bilborock con su espectáculo de humor 'Yo y mis circunstancias', recomendado para mayores de 16 años y con aforo limitado. Además, a las 19.00 horas, la Plaza del Gas vibrará con la tradicional Dantza Plaza, de la mano del grupo Gaztedi.

MÚSICA POR TODOS LOS RINCONES

La música estará muy presente a lo largo del día con varios escenarios repartidos por la ciudad; enmarcados en Kaia On Set: en Martzana16 habrá sesión de la DJ Estrella Electrónica de 12.00 a 15.00 horas y a la tarde-noche: en Medikopa de 18.00 a 21.00 horas habrá sesión de DJ, concierto de Los Castos de 19.00 a 20.00 horas en Dando la Brasa y de 20.00 a 21.00 horas en Peso Neto.

La programación nocturna del viernes en Basque Fest 2025 promete emociones fuertes y una banda sonora vibrante que recorrerá varios rincones de la Villa. Tres espacios icónicos acogerán propuestas musicales muy distintas pero igual de potentes, en una noche que combina vanguardia y raíces.

A partir de las 20.30 horas, el Kiosko del Arenal se llenará de sonidos envolventes y fuerza escénica con "Koklea", el último espectáculo del grupo OrekaTX, una propuesta que fusiona música tradicional vasca con elementos contemporáneos en una experiencia sensorial única. El concierto se prolongará hasta las 22.00 horas, creando una atmósfera mágica junto a la Ría.

A las 21.00 horas, Azkena Bilbao acoge el concierto de ON Taldea, dentro del ciclo Basque Rock, que hará las delicias de los amantes del rock con identidad vasca. La jornada culminará en Kafe Antzokia, donde a partir de las 22.00 horas el Basque Fest Rock City ofrece una doble sesión de energía en estado puro con los directos de The Inciters y The Cherry Boppers.

Bilbao Basque Fest 2025 propone así un viernes para sentir, saborear y vivir el alma del festival en todos sus rincones. Una cita que, más allá de la celebración cultural, se convierte en un punto de encuentro intergeneracional, participativo y abierto a la ciudadanía y a las personas visitantes.