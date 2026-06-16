El Bilbao BBK Live se adhiere al Pacto de Festivales frente a las violencias sexuales y los delitos de odio

La directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola, y la directora de Sostenibilidad de Last Tour, Paloma Orte de la Peña, en rueda de prensa en la Sala BBK en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bilbao BBK Live, que celebrará el próximo mes de julio su 20ª edición, se ha adherido al Pacto de Festivales frente a las violencias sexuales y los delitos de odio, impulsado por la Asociación de Festivales de Música y Mujeres en la Industria de la Música. El certamen volverá este año a contar con visitas solidarias e inclusivas, a impulsar la subida al recinto caminando con recorridos dinamizados y a fomentar la recogida solidaria de materiales de acampada.

El festival ha presentado este martes las medidas de sostenibilidad social y medioambiental de su nueva edición, que se desarrollará en Kobetamendi los días 9, 10 y 11 de julio, en una comparecencia en la Sala BBK de Bilbao a cargo de la directora de Obra Social de la Fundación Bancaria BBK, Nora Sarasola, y la directora de Sostenibilidad de Last Tour, Paloma Orte de la Peña.

Durante la presentación, Sarasola ha reiterado el compromiso de BBK con la sostenibilidad y en este marco, ha subrayado, se aspira a que el Bilbao BBK Live tenga "un mayor impacto económico y cultural y también un gran impacto social y un menor impacto medioambiental". "En definitiva, que sea más inclusivo y más sostenible", ha planteado.

Así, en la edición de su 20º aniversario, la organización del Bilbao BBK Live reafirma su "compromiso con una gestión responsable que sitúa a las personas, el territorio y el planeta en el centro de sus decisiones", impulsando iniciativas vinculadas a la inclusión, la accesibilidad, la movilidad sostenible, los espacios seguros, la economía circular y la colaboración con entidades sociales.

El certamen afronta este aniversario declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), una distinción otorgada por el Gobierno de España que reconoce su trayectoria, impacto cultural y proyección internacional, y vinculado con la certificación B Corp de Last Tour, que valora su desarrollo bajo un modelo común de gestión, gobernanza e impacto positivo, alineado con los estándares sociales, ambientales y de transparencia.

Según han explicado sus organizadores, el festival continúa desarrollando un modelo que "entiende la cultura en directo como una herramienta de transformación positiva" y ofrece "un espacio para disfrutar de la música, pero también para generar convivencia, fortalecer el tejido social, impulsar alianzas con el territorio y contribuir a construir una sociedad más inclusiva, diversa y sostenible".

Para Paloma Orte de la Peña, la sostenibilidad de Bilbao BBK Live "empieza por quienes hacen posible el festival". En total, más de 5.300 personas participan cada año en su montaje, desarrollo y desmontaje, entre empleos directos e indirectos, bajo un modelo de gestión que, ha destacado, apuesta por condiciones laborales responsables, seguridad, salud y bienestar.

Entre las iniciativas de sostenibilidad impulsadas, este año se continuará con las Experiencias de Cultura Compartida-Visitas solidarias e inclusivas a Bilbao BBK Live con entidades sociales del territorio que impulsan Fundación Bancaria BBK y Gertu Kultura y que en la pasada edición permitieron que alrededor de 60 personas de seis colectivos sociales conocieran el festival "desde dentro" en condiciones "seguras, adaptadas y dignas". En esta edición, según ha avanzado Nora Sarasola, se espera una cifra similar de participantes.

Asimismo, el festival incorpora la colaboración con Fundación Eragintza para el servicio de lavandería, apoyando proyectos de inserción sociolaboral vinculados a personas con problemas de salud mental.

También continuará colaborando con el Banco de Alimentos de Bizkaia a través de una aportación que se destina a esta entidad y con la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco, reforzando su compromiso con "una cultura más abierta, participativa e inclusiva".

PACTO DE FESTIVALES

Por otro lado, en el marco de su apuesta por que "un festival debe ser también un espacio de convivencia, respeto y libertad", el Bilbao BBK Live se adhiere este año al Pacto de Festivales, impulsado por la Asociación de Festivales de Música y Mujeres en la Industria de la Música, para reforzar su compromiso frente a las violencias sexuales y los delitos de odio.

Esta adhesión conllevará la disposición de materiales informativos en el espacio Balore como en el recinto de camerinos y espacios para el público, además de en redes sociales, y también formación para las personas que atienden el Punto Violeta, ha avanzado la responsable de Sostenibilidad de Last Tour.

El certamen bilbaíno se incorpora además a LGBTI+ Points Sarea, la red vasca de puntos seguros impulsada por Ortzadar LGBTI Elkartea, y mantiene su colaboración con ANITZAK, asociación por los derechos LGTBIAQ+ de Bizkaia.

Dentro del recinto, el espacio Balore volverá a ser un "punto de encuentro para visibilizar los compromisos sociales y ambientales" de Bilbao BBK Live, en el que convergen iniciativas relacionadas con la igualdad, la diversidad, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y la colaboración con entidades sociales.

ARTISTAS LOCALES

La responsable de Sostenibilidad de Last Tour ha destacado, asimismo, que la relación entre el festival y Bilbao va más allá de los tres días de festival y ha incidido en que este año ocho artistas y grupos de Euskadi formarán parte del cartel.

El Bilbao BBK Live seguirá impulsando Kobetamendi Irteera, una iniciativa que invita al público a subir caminando al recinto en recorridos colectivos dinamizados por música y actividades, para convertir la llegada al recinto en "una experiencia compartida y que fomenta formas de movilidad más sostenibles".

Bilbao BBK Live continúa, además, avanzando en la medición y reducción de su huella ambiental mediante herramientas como el sello Erronka Garbia y la implantación de medidas orientadas a mejorar la movilidad, reducir residuos, reutilizar materiales y fomentar modelos de producción más circulares.

Según ha explicado Paloma Orte de la Peña, que ve al público "cada vez más concienciado", esta filosofía se traslada también al camping, donde se desarrollará un programa de recogida solidaria de materiales de acampada en colaboración con distintas entidades sociales.

De este modo, se pretende que tiendas de campaña, sacos de dormir o esterillas en buen estado podrán tener una segunda vida y apoyar proyectos vinculados a personas refugiadas, infancia, juventud y colectivos en situación de vulnerabilidad.