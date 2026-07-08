Bilbao BBK Live reúne desde el jueves a unas 111.000 personas con conciertos de 80 artistas y "sorpresas cada día"

Uno de los escenarios del festival durante la presentación del Bilbao BBK Live 2026, a 8 de julio de 2026, en Bilbao. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 111.000 personas asistirán desde el jueves al festival Bilbao BBK Live, que celebra este año su 20º aniversario con una programación de más de 80 artistas, entre ellos Calvin Harris, FKA twigs, Robbie Williams, IDLES, David Byrne, Lily Allen, Interpol, Dellafuente, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Charlotte de Witte o CMAT, y "sorpresas cada día".

El Bilbao BBK Live ha presentado este miércoles la puesta en marcha de su nueva edición en una comparecencia en el recinto del monte Kobetamendi donde cada año se desarrolla el festival y donde en esta jornada se están ultimando las tareas de montaje.

En ella, la CEO de Last Tour, Yurdana Burgoa, la directora de la Obra Social de la Fundación Bancaria BBK, Nora Sarasola, y la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento bilbaíno, Kontxu Claver, han valorado los 20 años de vida de un festival que, en palabras Burgoa, es "la huella de Bilbao en el sector cultural y de festivales de todo el mundo".

El festival tiene "a día de hoy" una previsión de asistencia "similar a la de 2024", de entre 110.000 y 111.000 personas, si bien la CEO de Last Tour ha precisado que, en el Bilbao BBK Live, hay "mucha compra de última hora".

El Bilbao BBK Live acogerá durante los próximos tres días la actuación de más de 80 artistas, entre ellos "grandes nombres" como Calvin Harris, Robbie Williams y Dellafuente como cabezas de cartel, pero también, ha indicado Burgoa, "auténticos tesoros" con un "segundo nivel muy importante". Asimismo, ha destacado que se ha "arriesgado" con algunos artistas, se ha dado "un plus" en electrónica y tendrán su espacio artistas vascos que podrán "mirarse a la cara con artistas internacionales".

Además del programa ya anunciado, la responsable de Last Tour ha avanzado que habrá "sorpresas" cada día antes de las nueve y media de la noche.

Por su parte, la concejala Kontxi Claver ha celebrado los "20 años de historia compartida" entre el Bilbao BBK Live y la capital vizcaína, que han ido "creciendo" juntos. Asimismo, ha mostrado su "orgullo" por un certamen que "ha traído a alguno de los artistas más importantes de la música a nivel internacional", pero también ha contribuido a "situar el nombre de Bilbao en el mapa global de esa cultura contemporánea y de las ciudades que son capaces de acoger grandes eventos con personalidad propia".

"Lo que comenzó hace 20 años como una propuesta totalmente innovadora, es hoy uno de los festivales de referencia de Europa y una de las marcas culturales más reconocibles asociadas a nuestra ciudad", ha remarcado Claver, que ha destacado que el impacto económico en la pasada edición superó los 23,6 millones de euros y ha animado a "disfrutar desde el respeto" en este certamen.

Según ha explicado Nora Sarasola, más de 5.300 personas hacen posible que "este festival sea tan grande", trabajando en diversas tareas, también haciendo posible que Kobetamendi quede "como estaba".

Asimismo, ha valorado que "lo que hace diferente" al Bilbao BBK Live es su "vocación de conectar con las personas, con la ciudad y con el territorio".

En esta línea, ha citado iniciativas impulsadas como las visitas solidarias para colectivos en situación de vulnerabilidad, la contratación de servicios con centros especiales de empleo o la colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia.

También ha recordado que el festival se ha adherido al Pacto de Festivales frente a las violencias sexuales y los delitos de odio, impulsado por la Asociación de Festivales de Música y Mujeres en la Industria de la Música, así como a LGBTI+ Points Sarea, la red vasca de puntos seguros impulsada por Ortzadar LGBTI Elkartea.

EL PROGRAMA

La programación del festival Bilbao BBK Live incluye tanto los grandes escenarios como espacios singulares como Basoa, Lasai o Gorria.

Así, en la primera jornada, el jueves 9, actuarán Calvin Harris, FKA twigs, David Byrne, Dani Fernández, Belén Aguilera, Paris Paloma, hemlocke springs, Fatoumata Diawara, Radio Free Alice, Apparat, Don West, Folk Bitch Trio, Las Petunias, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

El viernes 10, se podrán escuchar los conciertos de Robbie Williams, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, Tomora, Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés, Westside Cowboy, CMAT, Thee Sacred Souls, Juicy BAE, Marte Lasarte y Suave.

La última jornada del festival, el sábado 11, llegarán al BBK Live Dellafuente, IDLES, Lily Allen, Interpol, Charlotte de Witte, ZAZ, horsegiirL, Ralphie Choo, BB Trickz, AMORE, Queralt Lahoz, CERVATANA, Nu Genea (live band), Mind Enterprises, Aimarz y BARRRK.

En el espacio Basoa, están programados 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), Dee Digs, Paula Tape y Guim (jueves), Donato Dozzy, DJ Nobu, Vlada, Sedef Adasï y Miravalles (viernes) y Nicolas Lutz, Badsista, Gerd Janson, Bashkka y Mattias El Mansouri (sábado).

Por Lasai, pasarán Minor AM, Suze Ijo, James Massiah, Livwutang, Joni DJ y Amelia Holt (jueves), Meritxell de Soto, Elena Barker, Genosidra, Somadamantina (live) y Torus (viernes), o Ylia, Toni Bass, Alexis Le-Tan e Iro Aka (sábado).

Gorria volverá a Bilbao BBK Live con Mietze Conte y Vampirina Club by Metrika & D. Basto el viernes y Hotcore Party: Taichu and Friends el sábado.

Por su parte Bereziak, que se abrirá este miércoles con José González en el Museo Guggenheim Bilbao, llevará la música al centro de la ciudad con Belén Aguilera en la Sala BBK el jueves y una programación de acceso libre el viernes y el sábado en escenarios como el Arenal, Jardines de Albia, Torres Isozaki y, como novedad, la ría de Bilbao.

Por estos espacios pasarán artistas como Baliza, Ana Curra, Las Petunias, Raly, Gara Durán, Calequi y Las Panteras, Merina Gris, Las Bajas Pasiones, SVSTO, Teo Lucadamo, LABLACKIE y joseluis para reforzar "la conexión de Bilbao BBK Live con la ciudad más allá de Kobetamendi".

EL FUTURO DEL FESTIVAL

Tras esta 20ª edición, sus organizadores apuestan por ser "valientes" y seguir "apostando en conjunto" para que el festival continúa "dentro de otros 20 años".

Preguntada por su posible crecimiento, Burgoa ha indicado que, en todo caso, "el festival es este: en Kobetamendi y no es un macrofestival", sino que se "cuida hasta la extenuación la experiencia", por lo que no contempla que aumente su dimensión.