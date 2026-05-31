Bilbao, Bizkaia, Gobierno vasco y Kirikiño ponen en valor el "compromiso colectivo" en favor del euskera en Ibilaldia

Estudiantes de Kirikiño Ikastola llevan a cabo una coreografía en el acto de apertura de Ibilaldia 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales de Bilbao, Bizkaia y Gobierno vasco, así como la dirección de Kirikiño Ikastola, que acoge Ibilaldia 2026, han puesto en valor el "compromiso colectivo" en favor del euskera, en el acto de apertura de la fiesta de las ikastolas en Bizkaia que, a lo largo de todo el domingo, se celebra en la ikastola del barrio bilbaíno de Txurdinaga.

La celebración oficial ha comenzado a partir de las 10.00 horas, aunque desde primera hora de la mañana tanto estudiantes como padres, madres y profesorado ultimaban los preparativos para Ibilaldia, que hasta las 19.00 horas tiene programadas actividades como juegos, actuaciones musicales, romerías, danzas vascas, y el concierto de Gozategi como plato fuerte (17.30 horas en el patio de Zuhatzu).

En la apertura han intervenido, además de la directora, el alcalde, Juan Mari Aburto; la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

También han estado presentes y han participado del recorrido la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la presidenta de Ikastolen Elkartea, Nekane Artola; y la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga; además de concejales del consistorio bilbaíno y miembros de partidos políticos.

Etxebeste ha reconocido que a lo largo de los meses ha sido necesario el "trabajo imprescindible de la comunidad educativa" que "poco a poco, con alegría y compromiso han construido esta gran plaza del euskera" que culmina en Ibilaldia.

"Estudiantes, profesorado, familias, y demás, vosotros habéis sido el corazón y motor de la ikastola en los últimos meses. Todos conformáis una comunidad grande, viva y abierta", ha asegurado.

Tras agradecer a los representantes institucionales su presencia y apoyo en la preparación de la fiesta, ha recordado a los "soñadores" que crearon el proyecto Ibilaldia hace 49 años: "Gracias a vosotros, la ikastola dio sus primeros pasos y vuestros sucesores, recogiendo el testigo, año tras año llevaron a cabo la revitalización incansable del euskera y la cultura vasca, desde los barrios hasta las ciudades".

Etxebeste ha asegurado que casi 50 años después existen "antiguos retos renovados sobre la mesa" y ha puesto en valor el "tesoro" de la comunidad educativa que rodea a Kirikiño Ikastola. "Con ilusión y trabajo comunitario seguiremos construyendo la ikastola, para que Bilbao siga 'euskaldunizándose'. Bilbao nos necesita tanto como nosotros a Bilbao", ha asegurado, para finalizar animando a quienes participen de Ibilaldia a "entonar con fuerza el lema de este año: hiri kiribiri bil".

Por su parte, el alcalde, Juan Mari Aburto, ha explicado que desde la primera edición de Ibilaldia, en Getxo, son varias las ediciones que ha protagonizado bilbao "y esta es la séptima", pero "aunque los años hayan pasado, su espíritu no ha cambiado". "Ibilaldia no es solo una fiesta, también es un camino, en todos los sentidos de la palabra", ha reconocido, un camino "que refleja el compromiso colectivo" respecto al euskera.

Aburto ha reconocido el "acierto" de la ikastola al elaborar el lema 'hiri kiribili bil', algo que "no es fácil", y ha expresado que la canción creada para esta edición "es alegre y pegadiza". "Os tenemos que felicitar, no solo por el trabajo realizado para organizar el Ibilaldi, sino por llevar adelante, año tras año, un proyecto educativo firme y lleno de ilusión".

GOBIERNO VASCO

Tras el alcalde, ha tomado la palabra la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha puesto en valor el trabajo "imposible, muchas veces" llevado a cabo "durante décadas" en la ikastola y cuyo resultado "hoy en día hay más personas que nunca capaces de estudiar, vivir y relacionarse en euskera".

"Hemos realizado un largo camino en nuestro pueblo, y podemos decirlo con orgullo, pero sabemos que los idiomas no se mantienen vivos solo con enseñarlos. Un idioma necesita de personas y de relaciones naturales cada día", ha afirmado.

En ese sentido, la consejera ha asegurado que a lo largo de la jornada, "en el centro" de "los encuentros" entre "miles de personas", "estará el euskera". "No como una obligación, como una formalidad, sino parte natural de la vida, como la respiración, como algo que es de casa", ha añadido.

Pedrosa ha subrayado que el "futuro" del euskera "no se va a decidir exclusivamente en las instituciones, sino a través de nuestros niños, cómo lo viven, cómo lo comparten", pero también "en los adultos", que deben dar "ejemplo".

"El euskera ha llegado a nosotros gracias a muchas personas que vivieron en una época en la que tuvieron más difícil cuidarlo. Gracias a ellos estamos aquí y nos corresponde guardarlo e impulsarlo", ha reconocido.

Tras una breve actuación en la que estudiantes de Kirikiño han coreografiado la canción oficial de Ibilaldia 2026, ha tomado la palabra la diputada general de Bizkaia, quien ha felicitado a la comunidad de la ikastola por haber "trabajado en comunidad" para la preparación del evento, "porque eso también es Ibilaldia".

"Atendiendo a los lemas de cada Ibilaldia, nos dicen mucho sobre los retos que tiene el euskera, sobre lo que soñamos como país", ha explicado, y ha enunciado algunos de ellos para reflejarlo: "Kalera, lanera, euskara danera" (a la calle, al trabajo, el euskera a todos lados) o "Magaletik herrire, euskara erdire" (de la ladera al pueblo, el euskera en el centro).

Respecto al de este año, considera que "no puede ser más adecuado": "Kiribila no es un círculo cerrado, es un movimiento que comienza desde dentro, una fuerza que va de dentro hacia afuera. Eso es precisamente lo que hacéis en Kirikiño, extender el euskera con fuerza y sin descanso". "Y la Diputación Foral quiere estar con vosotros en ese 'kiribil'", ha concluido la diputada general.

ACTUACIONES Y RECORRIDO

A lo largo del acto de apertura e intercaladas entre los discursos institucionales, el alumnado de Kirikiño ha llevado a cabo diversas actuaciones, como una performance con percusión y canto para versionar la canción 'Aldapeko sagarraren' o un baile con la canción de Ibilaldia 2026, que comparte nombre con el lema.

Finalmente, la dirección de Kirikiño Ikastola ha cedido el testigo de Ibilaldia a la próxima ikastola que el año 2027 acogerá la celebración. Se trata de Bihotz Gaztea, de Santurtzi, cuyo director ha felicitado a Kirikiño por haber preparado la jornada festiva y ha expresado asumir "el reto" de estar "a la altura".

Una vez concluido el acto oficial, los representantes de Kirikiño, los institucionales y el resto de la comunidad educativa presente han iniciado el recorrido, que tiene tres paradas: la ikastola, el Parque Europa, y el polideportivo.