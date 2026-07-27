El Bilbao Blues cierra edición con miles de asistentes y Chino Swingslide Quartet irá al European Blues Challenge 2027

Uno de los conciertos de Bilbao Blues Festival - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Bilbao Blues Festival cerró este domingo con la participación de miles de personas, según el consistorio bilbaíno, y Travellin' Brothers como premio especial y Chino Swingslide Quartet, como ganadores del Volotea Blues Challenge, serán los representantes estatales en el certamen European Blues Challenge 2027.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha informado que entre las miles de personas participantes durante el pasado viernes, sábado y domingo "había numerosos visitantes procedentes de toda Europa", que han podido ver, junto al público local, a "grandes figuras".

La gran expectación con la que se esperaba el arranque del festival se hizo patente desde los primeros acordes en el escenario Keler de The Cherry Boppers meets Patricia Reckless. La banda instrumental de Santutxu, con más de 20 años de trayectoria en alianza con la vocalista bilbaína, activó las ganas de bailar del público y arrancó las primeras ovaciones del certamen con su propuesta bailable que combinó el soul, el funky, el rhythm & blues y el jazz.

El primer plato fuerte internacional fue "Mark Hummel's Blues Blowout", el proyecto encabezado por el armonicista y cantante americano Mark Hummel junto a superestrellas del género como Anson Funderburgh (guitarra), Ted Bukowsky (bajo) Bob Hall (piano) y Wes Starr (batería), que ofrecieron una "master class" de blues. El experimentado combo, deslizó su elegancia a través de estilos como el blues de la costa oeste, el de Chicago o el swing.

La programación del sábado arrancó al mediodía en el escenario Volotea (Kiosko del Arenal) con la actuación del bluesman británico Ian Siegal Electric Band. Su enérgica propuesta con gran protagonismo de las guitarras fue un viaje por una gran variedad de estilos como el rythm & blues, el rock & roll, el soul y el Delta Blues; y le siguieron "Blues Train", la superbanda encabezada por el prestigioso armonicista y cantante catalán Mingo Balaguer y la vocalista Txako Jones, que desplegaron con maestría un rico repertorio de clásicos del blues eléctrico de los años 50 y 60.

La actuación más esperada del festival era la de Travellin' Brothers. El grupo vizcaíno, con más de veinte años de trayectoria sobre los escenarios y más de 1.300 conciertos, recibió la Txapela de Honor de la quinta edición del Bilbao Blues Festival. Carlos Malles, director del festival, recordó los comienzos y la evolución del grupo, antes de entregar la txapela a Eneko Cañibano, bajista de la banda.

En su concierto, los "Travellin'" alternaron temas propios de toda la vida con clásicos como "Let the Good times roll", "Texas flood" o "You can leave your hat on" en un espectáculo sobresaliente con varios pasajes memorables, como el duelo de saxos entre Vanessa Collier y Alain Santos, los momentos de gran conexión entre los vocalistas lan Siegal y Jon Careaga o el emotivo recuerdo a Unax Cañibano.

El domingo el guitarrista y cantante Skyler Saufley, en su primera actuación en el Estado, no tardó en contagiar las ganas de bailar con sus sofisticados ritmos swing y sus guiños a referentes como Guitar Slim, Lowell Fulson o T-Bone Walker.

Además, Chino Swingslide Quartet fue la ganadora del Volotea Blues Challenge y será la representante del Estado en el European Blues Challenge 2027. Esta banda es la evolución del proyecto de Hernán Senra, uno de los referentes del blues en Barcelona.