Bilbao celebrará del 13 al 23 su Fashion Week con desfiles, talleres y premio al diseñador bilbaíno Alberto Etxebarieta

Presentación de la semana de la moda en Bilbao

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado la programación de la semana de la moda 'Bilbao Fashion Week 2025', que del 13 al 23 de noviembre incluirá desfiles, 'workshops', 'talk shows', talleres, exposiciones y acciones urbanas, además de la entrega del premio "Villa de Bilbao de la Moda" al diseñador bilbaíno Alberto Etxebarrieta, fundador de Sinpatron.

Según ha informado el consistorio, el detalle de la semana de la moda bilbaína se ha presentado este lunes y la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, ha destacado la pretensión de "impulsar el sector de la moda local, dinamizar el comercio urbano y proyectar la imagen de Bilbao como capital creativa".

Claver ha añadido que se trata de un "proyecto con trayectoria" y que esta edición, en colaboración con las asociaciones de comerciantes de Bilbao Centro y del Casco Viejo "emprende un nuevo camino, también de la mano del tejido asociativo de comerciantes de la ciudad, al que continuará involucrado activamente en el futuro".

Además, cuenta con la participación de los comercios de Bilbao, profesionales emergentes y consolidados del ámbito del diseño, personas expertas en el sector de la moda, así como la colaboración de la organización BIAAF (Bilbao International Art And Fashion), han detallado.

'Bilbao Fashion Week' se celebra dos veces al año (mayo y noviembre), para así cubrir las temporadas de moda de primavera-verano y otoño-invierno, respectivamente.

PROGRAMACIÓN

Las actividades se desarrollarán del 13 al 23 y para asistir podrá hacerse sin previo registro hasta completar aforo, a excepción de la pasarela, para la que será necesario inscribirse a través de BilbaoCentro.

La semana de la moda comenzará con la mesa redonda 'Comercios que venden emociones' en la Oficina de Turismo de la Plaza Circular (13 de noviembre a las 14.00 horas), en la que se reflexionará sobre el comercio emocional, orientando el producto y servicio al interés de la clientela.

Del día 14 al 23 podrán visitarse escaparates con diseños realizados por cuatro diseñadores locales (Asier Quintana, Marta Reparaz, Igone Cabrerizo, Janire Olano) en nueve comercios de Bilbao: Veritas, Dock Bilbao, Mosel, Perfumería Erlai, Los encajeros, Amma, Gerardo, Ruiz de Ocenda y Mercedes de Miguel.

El día 14, en el 'Talk Show' 'Más allá del diseño' en Pangea, Plaza Indautxu, a las 14.00 horas, Javier Barroeta, Eder Aurre y Patirke Morán presentarán su experiencia en el mundo de la moda como elemento transformador.

El día 15, a las 12.00 horas, tendrá lugar en la plaza del Funicular y el entorno de Artxanda el desfile 'Vísteme de Bilbao - Ciudad y Moda' con la participación de los comercios Anna Montes, Juan Bilbao, Jajoan, Galeria 8360, Garzon, Falstaff, Barbour, El armario de Tater, 017 Store, Dock, New Lemon, Charlotte y Masquegorros, La tienda de Olga y Javier Barroeta.

En Zubiarte, el día 19 de noviembre, a las 14.00 horas, tendrá lugar la 'master class' sobre hábitos de vida sana, deporte, peluquería y coctelería, con Pilar Arranz, Yolanda Aberasturi y el experto en deporte y nutrición, Roberto Gómez.

La diseñadora de vestuario Nerea Torrijos, ganadora del Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario en 2021, intervendrá en la charla 'Moda y Cine' en la Oficina de Turismo de la Plaza Circular (20 de noviembre a las 14.00 horas).

Por último, el Palacio Euskalduna acogerá el 22 de noviembre a las 20.00 horas el desfile principal que incorpora como novedad en esta edición un espacio expositivo para comercios de calidad de la ciudad. Durante este evento, además, se hará entrega del VI Premio "Villa de Bilbao de la Moda" al diseñador de moda bilbaíno Alberto Etxebarrieta, fundador de 'Sinpatron'.