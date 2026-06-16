Bilbao cerrará el viernes el plazo para solicitar la colocación de terrazas estivales

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BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado que el plazo para solicitar la instalación de terrazas estivales finaliza este próximo viernes, 19 de junio. Pasado ese plazo, no se admitirán nuevas solicitudes.

Según ha informado el consistorio, al igual que los últimos años, en esta ocasión también habrá dos modalidades de autorizaciones, dependiendo de la vigencia de las mismas.

Así, y en función del interés de los hosteleros, se podrá instalar terrazas durante todo el mes de agosto, del 1 al 31 (se podrán empezar a montar desde las 08.00 horas del 30 de julio y deberán quedar desmontadas a medianoche del 1 de septiembre); o bien solicitar su colocación únicamente para los días de Aste Nagusia, es decir del 22 al 30 de agosto. En este segundo caso, los días de montaje y desmontaje se extenderán desde las 08.00 horas del 20 a la medianoche del día 31 de agosto.

Todos los titulares de establecimientos hosteleros interesados en la instalación de terrazas de hostelería de una u otra modalidad pueden hacerlo rellenando los impresos de solicitud correspondientes, que se encuentran en la página web municipal (apartado 'A un click').

Estos impresos se podrán presentar bien presencialmente en la planta baja del Edificio San Agustín, mediante cita previa con Espacio Público (010, 944 010 010 o en la web municipal), bien electrónicamente en el apartado de trámites de la Dirección de Espacio Público.