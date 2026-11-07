Bilbao coloca una placa a Jenaro García-Andoain, delegado de la Ertzaintza para asuntos Internos asesinado por ETA

Acto de descubrimiento de la placa en recuerdo de Jenaro García-Andoain - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha instalado este sábado una placa conmemorativa en recuerdo de Jenaro García-Andoain Larrinaga, delegado general de la Ertzaintza para asuntos de Interior del Gobierno Vasco, asesinado por ETA hace 40 años durante una operación policial para liberar al empresario alavés Lucio Aguinagalde, secuestrado por la banda terrorista en una cueva en Barazar, en la sierra del Gorbea.

La placa, instalada por deseo de la familia en el entorno del Parque de Doña Casilda, en el Paseo Anselmo Clavé, se ha descubierto en un acto al que han acudido el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, representantes del Ayuntamiento y del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, así como miembros de otras instituciones y entidades vinculadas a la defensa de la memoria y la reparación de las víctimas.

Esta es la placa número 13 instalada en Bilbao dentro del denominado Mapa de la Memoria, una iniciativa municipal que recoge y documenta los hechos vinculados a la violencia política y el terrorismo en la ciudad.

Jenaro García-Andoain Larrinaga, natural de Bilbao, estaba casado y tenía tres hijos. Tenía 64 años cuando fue asesinado durante el operativo desplegado por la Ertzaintza para localizar y liberar al empresario alavés Lucio Aguinagalde, secuestrado por ETA y retenido en una cueva de Barazar, en las proximidades de Zeanuri, en la sierra del Gorbea, ha informado el consistorio.

García-Andoain dirigía la operación policial cuando, al intentar acceder a la cueva, dos miembros de ETA abrieron fuego contra los agentes. El responsable de la Ertzaintza recibió varios disparos que le causaron heridas mortales. Durante la intervención, uno de los secuestradores resultó herido y fue detenido, otro fue capturado ileso y un tercero consiguió huir.

En el momento de su asesinato, García-Andoain ocupaba el cargo de delegado general de la Ertzaintza para asuntos de Interior del Gobierno Vasco. Anteriormente había sido delegado de Tráfico. Militante del PNV y gudari del batallón Sabino Arana, permaneció preso hasta 1943, ha detallado.

En todas las placas colocadas se incluye un código QR desde el que se accede a la web del Ayuntamiento donde se está conformando el denominado Mapa de la Memoria, un espacio donde se van recogiendo y narrando los hechos vinculados a la violencia política y el terrorismo en la ciudad.