Bilbao se compromete a estudiar fórmulas para ordenar los establecimientos de 'souvenirs' y a presentarlas este mandato

El Gobierno municipal de Bilbao se ha comprometido en el pleno de este jueves a estudiar fórmulas para ordenar los establecimientos de 'souvenirs' y presentarlas en el presente mandato. Además, se analizará "a pie de calle", las zonas de mayor afluencia turística, en el entorno del Guggehnheim y el Casco Viejo, para conocer "el número real de establecimientos con perfil turístico y la calidad".

Este acuerdo se ha alcanzado a raíz de una moción presentada por EH Bildu en la que solicitaba que se estudien e implementen medidas para limitar los establecimientos de venta de 'souvenirs' en zonas de alta saturación.

Finalmente, todos los grupos, excepto el PP, han apoyado una enmienda 'in voce' por la que se insta al equipo de Gobierno a estudiar fórmulas y a presentarlas en el presente mandato para "preservar la diversidad y la singularidad del comercio local en los ejes comerciales, especialmente en las zonas de mayor presión turística".

Durante el debate, el concejal de EH Bildu Karlos Renedo ha señalado que "el turismo masivo sube el precio de la vivienda, usa de forma muy intensiva el espacio público de algunas zonas y está cambiando el modelo comercial que tenemos en Bilbao".

Según ha indicado, "el problema ya está aquí y lo que corresponde es hacer un diagnóstico y tomar medidas", por lo que EH Bildu propone "estudiar cuál es la situación de Bilbao y regular los usos comerciales de los productos turísticos en las zonas saturadas, quizá el problema más visible y el que más impacta también el paisaje de la ciudad".

"Es evidente que, en los últimos años, en el Casco Viejo tienda que ha cerrado, tienda que ha abierto de souvenirs", ha dicho, para añadir que hace seis meses había en las calles Bidebarrieta y Correo "12 tiendas de souvenirs y hoy ya hay 17".

EH Bildu, ha dicho Renedo, busca "favorecer la diversidad de usos en las calles comerciales y asegurar la mixtura". "Y no se trata de prohibir, se trata de promover medidas de promoción y que la gente que quiere mantener su negocio de cercanía en ciertas calles lo puedan tener", ha remarcado.

Por su parte, el edil de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha dicho que "plantear que se estudiarán fórmulas o instrumentos es un primer paso, pero no implica implementación real" y "puede retrasar medidas urgentes en contextos donde la presión turística ya está sustituyendo, por no decir expulsar, al comercio tradicional, como pueden ser las calles Correo o Bidebarrieta".

Desde el PP, la edil Paula Garagalza ha considerado que limitar los locales de souvenirs en zonas turísticas de Bilbao, como el Casco Viejo o el Guggenheim, "generaría un impacto negativo". "¿Qué preferimos, ver locales con las persianas cerradas o pequeños negocios que contribuyan a la economía local, que generan empleo y pagan impuestos?", ha preguntado.

Desde el gobierno municipal, la concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Claver, ha dicho compartir "plenamente la preocupación por la preservación de la diversidad comercial en nuestra ciudad, y especialmente, en aquellos ejes donde la presión turística es mayor".

También ha considerado necesario "evitar que se consolide una monocultura comercial que vacíe de contenido y de identidad los barrios y los espacios históricos".

Según ha indicado, Survisa tiene registrados en el Casco Viejo 1.156 locales a pie de calle, de los cuales 956 están abiertos y 200 permanecen cerrados. Además, según los datos del propio Eustat, hay en esta zona 405 comercios minoristas, en su mayoría con perfiles muy variados, y muchos "con fuerte arraigo local, alimentación, moda textil y hogar".

A su entender, los "cuatro o cinco comercios" de souvenirs no suponen un "fenómeno descontrolado o masivo" y "las propuestas de prohibición de aperturas de tiendas orientadas al turismo, como han hecho otras ciudades europeas, presentan importantes desafíos legales y conceptuales, especialmente por esa ambigüedad que supone definir qué es un comercio turístico y cuáles no lo son".

Por ello, ha explicado que "en lugar de medidas restrictivas de difícil aplicación", lo que propone el equipo de gobierno es "una estrategia basada en el conocimiento, la promoción y la diferenciación de la calidad".

En concreto, ha precisado que quieren llevar a cabo un estudio detallado "a pie de calle, en las zonas de mayor afluencia turística, en el entorno del Guggehnheim y el Casco Viejo" para conocer "el número real de establecimientos con perfil turístico y la calidad y la singularidad de su propuesta comercial".

"Apostamos por un Bilbao que combine apertura con identidad, turismo con sostenibilidad y tradición con futuro. Y tengamos cuidado con las medidas que aplicamos, a ver si en vez de tener un problema de souvenirs, vamos a tener un problema de vacío comercial, si nos dedicamos a cerrar persianas", ha advertido, para añadir que "no se trata de enfrentarlo todo al turismo, sino de que el turismo sea real y que no acabemos con más locales cerrados por medidas bien intencionadas, pero poco aplicables".

Por su parte, el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha puesto en duda que "los cierres comerciales que se están produciendo en Santutxu, Txurdinaga, Rekalde o Zorroza tengan nada que ver con la proliferación del turismo en la ciudad", sino que "tienen que ver con los cambios de hábito de consumo", por lo que "si no consumimos en el comercio de barrio, el comercio de barrio cierra".

En el Casco Viejo, ha subrayado, "hay cierres, pero no hay un desplazamiento, en la medida en la que no está lleno el Casco Viejo de comercio, sino que hay un montón de locales vacíos". Bilbao, ha asegurado, es "modelo en la gestión y anticipación de este tipo de cuestiones en la planificación urbana y no estamos en la situación de Donosti, de Barcelona o de Palma, porque hemos ido tomando medidas preventivas sobre las distintas problemáticas que se llevan dando en la ciudad en cada uno de los ámbitos".

Por otro lado, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha advertido también de "lo que perjudican al comercio local los manteros" y se ha preguntado "dónde están las medidas para terminar con el top manta". "La tienda de souvenirs, esa que no les gusta nada a ustedes, que paga su impuesto de actividad y que está generando empleo y actividad económica, tiene delante una serie de señores que muchas veces no se pueden ni pasar por las aceras, pero eso al parecer es intocable", ha denunciado.

En esa línea, ha criticado la "falsedad en estilo" de quienes "no hablan del daño que están haciendo los manteros y las mafias que organizan todo ese topmanta en nuestra ciudad" y ha advertido que la propuesta de EH Bildu es "estrictamente ilegal" porque "quiénes somos nosotros para prohibir una actividad legal. Eso es comunismo en estado puro una vez más".

Martínez ha censurado que, "con el ilegal, el que está cometiendo una actividad ilegal y que está a la vista de todos, con esos no nos metemos, con esas mafias no nos metemos".

En este punto ha intervenido el alcalde, Juan Mari Aburto, para responder a la portavoz popular que "aquí lo único falso que hay son sus argumentos y empezamos a estar cansados de sus insultos constantes en este pleno". En ese sentido, le ha dicho a Esther Martínez que "miente cuando dice que no hacemos nada, porque sabe que todos los días hay operativos" contra la venta ilegal y "se decomisa la mercancía".

"Hay operativos de la Policía Municipal que luego posteriormente son criticados por parte de la ciudadanía y, en ese momento, no hay nadie que apoya a la Policía Municipal. Pero este equipo de gobierno sí", ha agregado.