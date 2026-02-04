Bilbao concluye la ampliación y mejora del área de juegos infantiles de la Plaza del Gas, con 296.900 euros de inversión

Area renovada de juegos infantiles en la Plaza del Gas, en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de finalizar las obras de ampliación y mejora del parque infantil de la Plaza del Gas, en el Casco Viejo, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio de ocio "más accesible, inclusivo y adaptado a las necesidades de los niños de diferentes edades". En total, se han invertido 296.900 euros en una obra que se ha desarrollado en los últimos tres meses.

El proyecto, enmarcado en el Auzokide Plana, ha incluido la instalación de un nuevo tobogán en la ladera existente, la creación de una segunda zona de juegos infantiles con elementos adaptados a distintas etapas de crecimiento, y la renovación integral del pavimento y del mobiliario urbano. Además, se han instalado pérgolas que proporcionarán sombra, mejorando el confort de las personas usuarias.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Bilbao, el objetivo de estos trabajos ha sido el de mejorar "no solo la estética del ámbito, sino también la funcionalidad de espacios y la accesibilidad urbana".

En ese sentido, el consistorio ha destacado que la nueva área está diseñada con "criterios de accesibilidad universal y materiales seguros y sostenibles, favoreciendo el juego compartido y la convivencia de niñas y niños, y también de sus familias".

La actuación ha contemplado también la renovación del pavimento de caucho, la restauración de todos los bancos de la plaza con materiales más duraderos y fáciles de mantener, y la realización de un mural artístico que aporte color y valor estético al entorno.