Bilbao concluye el nuevo ascensor panorámico en Plaza Cantera y la reurbanización del entorno, con 3 millones invertidos

Nuevo ascensor en la Plaza de la Cantera en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha culminado una actuación de mejora de la accesibilidad y regeneración urbana en el barrio de San Francisco con una inversión de 3.089.962 euros, que ha incluido un nuevo ascensor panorámico que salva un desnivel de 9,65 metros entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción, y la reurbanización del entorno, generando un espacio "más accesible, seguro y agradable para el disfrute de la ciudadanía".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, además de por otros miembros de la corporación municipal, ha visitado esta mañana el nuevo ascensor urbano que conecta la Plaza de la Cantera con la calle Concepción.

Según ha destacado el Ayuntamiento, se trata de una infraestructura que mejora la accesibilidad en esta zona del barrio de San Francisco y que forma parte de un proyecto más amplio de regeneración urbana que ha permitido recuperar un nuevo espacio público para el uso y disfrute de loa vecinos.

La actuación responde "al compromiso municipal de seguir eliminando barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad peatonal en la ciudad, al tiempo que contribuye a mejorar la calidad del espacio público", ha subrayado el consistorio.

El nuevo ascensor panorámico conecta la Plaza de la Cantera con la calle Concepción salvando un desnivel de 9,65 metros. La infraestructura dispone de dos paradas a 180 grados y una pasarela de 8 metros en el acceso superior, además de una cabina con capacidad para 13 personas integrada en una estructura metálica recubierta de vidrio laminado, que favorece la integración visual en el entorno.

El ascensor incorpora un sistema de videovigilancia y se ha complementado con nuevos pasamanos y barandillas de protección en las escaleras y recorridos peatonales, así como con un refuerzo de la iluminación mediante tecnología LED.

UN ENTORNO RENOVADO Y MÁS AMABLE

La intervención ha ido más allá de la instalación del elevador y ha supuesto también la completa reurbanización de la calle Concepción, en el tramo comprendido entre las calles Mina de San Luis y Agarre, transformando este ámbito en un espacio más accesible, funcional y agradable para la convivencia.

Las obras han permitido renovar la pavimentación, sustituir los bordillos y ejecutar nuevas escaleras, incorporando además pavimento táctil en los itinerarios accesibles.

Asimismo, se han creado nuevas zonas verdes, se ha renovado el mobiliario urbano y las redes de servicios, y se han instalado nuevos juegos infantiles y elementos biosaludables sobre pavimento de caucho, configurando un espacio pensado para el encuentro, el ocio y el disfrute de personas de todas las edades.

Los caminos peatonales que conectan las zonas infantiles, los elementos biosaludables y las áreas ajardinadas se han acondicionado para facilitar los recorridos y mejorar la accesibilidad.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que esta actuación "es un ejemplo del modelo de ciudad por el que seguimos apostando: un Bilbao que elimina barreras, mejora la movilidad cotidiana y recupera espacios públicos de calidad para las personas, haciendo de nuestros barrios lugares más accesibles, inclusivos y agradables para vivir".

MOVILIDAD VERTICAL

Con este nuevo ascensor, Bilbao continúa ampliando su red de elementos mecánicos urbanos y ya cuenta con 83 en funcionamiento, entre ascensores y rampas o escaleras.

Actualmente hay en ejecución cinco más: uno entre Bolueta y Txurdinaga (1.359.889 euros), tres más en el barrio de Zurbaranbarri (2.543.462 euros) y uno último en Travesía Irala (1.038.789 euros). Además, se encuentra otro más en licitación en el Grupo Sagarminaga (1.306.404 euros).