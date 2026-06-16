Bilbao cortará el agua este jueves en Zurbaranbarri por la instalación de un ascensor

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el agua este próximo jueves, 18 de junio, en el barrio de Zurbaranbarri, debido a los trabajos de desvío por instalación de ascensor.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha precisado que la interrupción del suministro se producirá entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente, y afectará a los números comprendidos entre el 28 y el 30 de Zurbaranbarri.