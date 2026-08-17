Bilbao cortará el agua este miécoles en las calle Etxepare, Larrakotorre e Islas Canarias

Archivo - Grifo con agua - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha informado de que interrumpirá este próximo miércoles, 19 de agosto, el servicio de suministro de agua en las calle Etxepare, Larrakotorre e Islas Canarias, por trabajos de reparación en la red municipal.

Según ha precisado el Consistorio, la incidencia se producirá entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente. En la calle Etxepare afectará a los números 1, 2, 3 y 4 mientras en Larrakotorre se verán afectados los números 9, 13, 15 y 17.

Por su parte, en la calle Rioja se cortará el suministro de agua en los números 2 y 4 y en Islas Canarias se interrumpirá en los portales 14, 16 y 18.