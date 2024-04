Bilbao creará 117 plazas de 0 a 2 años en 2025 con 2,1 millones de fondos Next y 1,5 millones de inversión propia

El consistorio se compromete a aumentar el número de plazas en escuelas infantiles en colaboración con el Consorcio Haurreskolak



BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se ha comprometido a incrementar el número de plazas gratuitas en las escuelas infantiles en colaboración con el Consorcio Haurreskolak y prevé crear 117 nuevas plazas de 0 a 2 años a finales de 2025 con una inversión de 2,1 millones procedentes de los fondos Next y 1,5 millones de inversión propia, según ha adelantado la edil de Educación, Eider Bilbao.

El pleno ordinario de este jueves ha aprobado una enmienda de modificación a una moción de EH Bildu acordada por PNV y PSE con la coalición soberanista, el apoyo de Elkarrekin Bilbao y el rechazado del PP, por la que el consistorio bilbaíno adopta un compromiso para, en colaboración con el Consorcio de Haurreskolak, incrementar el número de plazas disponibles en Bilbao para garantizar una oferta pública de educación temprana universal, de calidad, gratuita y euskaldun, de tal manera que pueda adecuarse la oferta a la demanda y garantizarse la matriculación efectiva de las solicitudes presentadas en la villa.

En la defensa de su moción, la concejala de EH Bildu Nerea Undabarrena ha explicado que actualmente no existen plazas suficientes para cubrir la demanda en Bilbao. De hecho, según ha dicho, "más de 100 familias se quedaron sin plaza el pasado año y este año la situación no ha mejorado".

Teniendo en cuenta los datos de marzo, ha advertido, "no hay plazas libres" en las haurreskolas de Basurto, Cervantes, Deustu, Elejabarri, Indautxu Iruarteta, Larreagaburu, Matiko, Miribilla, Otxarkoaga, San Francisco, San Inazio y Sánchez Marcos. "Es evidente que el problema es general en todos los barrios de Bilbao", ha destacado.

"A pesar de que el Ayuntamiento se comprometió a crear este año 200 plazas nuevas, estamos en abril y seguimos teniendo 752 plazas, las mismas que el pasado año", ha indicado Undabarrena.

Por ello, ha considerado que el acuerdo alcanzado hoy es "necesario en aras a fomentar la conciliación y hacer frente a los retos demográficos a los que nos enfrentamos".

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha advertido de la posibilidad de que el próximo septiembre "estemos igual o peor que el curso pasado" y ha cuestionado que, ante el aumento de las matriculaciones tras declararse la gratuidad de las Haurreskolak, sea una solución "decirle a las familias que desde el Ayuntamiento se va seguir desarrollando una labor de coordinación y se va a reforzar el papel del Consorcio".

"Sabemos que se van a hacer inversiones, así lo recogen nuestros presupuestos, pero no tenemos claro que vayan a solucionar o minimizar el que haya familias que se queden sin plazas. Y nos preocupa", ha dicho, para recordar que el pasado curso "200 familias se quedaron sin plaza" pública.

Desde el PP, el concejal Esteban Goti ha defendido que en Bilbao "no existen realmente problemas en la demanda real de la población para matricular a los niños en Haurreskola, en una escuela infantil", sino que "lo que ocurre es que tenemos un proyecto que cojea de una parte" porque "no toma en consideración todas las escuelas de educación infantil, que no guarderías, que tenemos en Bilbao, porque están autorizadas y muchas de ellas, sin embargo, no tienen opción a concertación".

"Para tener un concepto claro de educación vasca es necesario tomar en consideración y también tomar la fuerza de todos esos centros educativos que, con independencia de su titularidad, no tienen ninguna oposición a ofrecer gratuidad, pero para eso es necesaria la concertación y el aumento de la subvención", ha dicho, para mantener que es "una solución muchísimo más económica y mucho más plural para que nadie se quede fuera del sistema educativo desde los 0 a los 3 años".

Por ello, ha pedido tener "el arrojo y la inversión para contar con todos los centros de educación infantil admitiéndoles a la concertación y, por lo tanto, a que puedan ofrecer a la población también la gratuidad".

EDUCACIÓN TEMPRANA

En su respuesta a los grupos, la edil de Educación, Eider Bilbao, ha dicho que la educación temprana es "la mejor herramienta para luchar contra las desigualdades y la pobreza educativa, para construir una ciudad más cohesionado e inclusiva, para aprender a convivir en sociedades diversas y heterogéneas como la nuestra".

En ese sentido, ha dicho que la oferta pública con vocación universal que demanda la comunidad educativa de Bilbao es "un reto importante de ciudad" y ha asegurado que el área de Educación está "absolutamente volcada en hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer efectivo este derecho".

Según los datos aportados por la responsable de Educación, Bilbao dispone de 753 plazas en las 16 Haurreskolak públicas y en los últimos cuatro años se han incrementado en 165 las plazas disponibles. "Un esfuerzo importante pero insuficiente", ha reconocido, para añadir que por ese motivo en el último presupuesto "se ha multiplicado por 7,8 la partida destinada a nuevas plazas con respecto al ejercicio anterior, de 200.000 euros a 1,5 millones".

En las próximas semanas, ha anunciado, presentarán una solicitud para la financiación de los gastos de infraestructura de las plazas de nueva creación del primer ciclo de educación infantil en centros públicos en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por la Unión Europea.

El objetivo, ha dicho, es crear para el 31 de diciembre de 2025 un total de 117 nuevas plazas públicas gratuitas de 0 a 2 años con una inversión de 2,1 millones procedentes de los fondos Next y 1,5 millones de inversiones propias, lo que supone un total de 3,6 millones.