Bilbao desplegará 39 acciones de su plan de empleo hasta junio de 2027, con 7.000 personas y 1.800 empresas beneficiadas

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, en la presentación del plan de empleo y desarrollo local de Bilbao 2026-30. - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este lunes su plan de empleo y desarrollo local 2026-30, que contempla desplegar su primeras 39 acciones entre junio de 2026 y junio de 2927, con 7.000 personas y 1.800 empresas beneficiadas, y una inversión de 8,4 millones de euros, de los que 6,7 millones financiará Labide, 1,4 millones el constitorio y el resto con otros recursos.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, han presentado esta nueva hoja de ruta adaptada a los retos de la Villa con acciones para impulsar empleo de calidad, talento, formación emprendimiento y sectores estratégicos.

Aburto ha destacado que este plan de empleo y desarrollo local 2026-30 "marca un antes y un después en Bilbao" y ha señalado que se trata de "un plan ambicioso diferente y profundamente transformador". "No estamos ante un plan más, estamos ante una nueva forma de entender el papel de la ciudad en el empleo y en su desarrollo económico, porque Bilbao hoy da un paso adelante para asumir un papel más protagonista que nos ha otorgado el Gobierno Vasco a través de la Ley Vasca de Empleo", ha remarcado.

En ese sentido, ha indicado que, "a partir de ahora no solo acompañamos las políticas de empleo, las diseñamos, las activamos y las lideramos desde la cercanía, pero con un liderazgo compartido con nuestro Gobierno Vasco y también con el conocimiento directo del entramado de la ciudad".

El alcalde ha señalado que el objetivo es "generar empleo de calidad, preparar a las personas que viven en nuestra ciudad y generar actividad económica para anticiparnos al futuro". "Hablamos también de formación, de talento, de emprendimiento y de competitividad, en definitiva, de oportunidades reales para las personas", ha remarcado.

El plan de empleo y desarrollo local 2026-30, ha precisado, "nace con ocho objetivos estratégicos: empleo, formación, emprendimiento, relevo e inclusión, competitividad, identidad y gobernanza".

En primer lugar, ha señalado, "se ha puesto el foco en las personas y en los sectores que más lo necesitan, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes o población migrante".

En segundo lugar, ha apuntado, se van a reforzar sectores clave de la economía urbana como el comercio de proximidad, los pequeños negocios o la hostelería, "todos ellos fundamentales para el empleo local y la vida en los barrios que actualmente afrontan retos como la falta de relevo generacional o la transformación también de los hábitos de consumo".

Y en tercer lugar, ha precisado, el plan "mira al futuro impulsando sectores estratégicos y de oportunidad, como los sectores avanzados a la industria, los ámbitos tecnológicos, las industrias creativas o el sector de los cuidados, considerados generadores de empleo más cualificado, más estable y con una mayor proyección".

Todo ello, ha explicado, "nos ha permitido trazar un plan de actuaciones con una estrategia muy concreta, casi de bisturí, adaptada a la realidad de nuestros barrios y de nuestro tejido económico", por lo tanto, "concreta en cuanto al ámbito geográfico, sectores y medidas adaptadas a cada una de estas situaciones".

PRIMERAS ACCIONES

En cuanto a las primeras acciones concretas, Aburto ha adelantado que prevé poner en marcha entre junio de 2026 y junio de 2027 un total de 39 programas y servicios, en su mayoría nuevos, con iniciativas muy concretas, con impacto directo en las personas y en los barrios". En una primera estimación, ha indicado Aburto, podrían beneficiar en torno a 7.000 personas y 1.800 empresas, con un presupuesto de 8,4 millones de euros, de los que 6,7 millones son financiados por Lanbide, 1,4 millones por el Ayuntamiento y el resto con otros recursos procedentes de Fondos Europeos o la Diputación foral de Bizkaia.

Además, Aburto ha anunciado que a estas primeras 39 acciones se suman más de un centenar de acciones adicionales impulsadas directamente por el Ayuntamiento, que van a completar el despliegue del plan en esta primera fase. En total, ha destacado, "estamos hablando de un plan que cuenta con un presupuesto de 12,7 millones de euros en este primer año".

Entre los programas, Aburto ha destacado los más de 3,4 millones de euros para 603 ayudas económicas tanto a empresas como a personas para facilitar la contratación, especialmente en sectores con escasez de mano de obra o con necesidad de relevo generacional, ayudas al emprendimiento, transmisión de negocios, retorno de talento. Aquí se incluyen novedades como el cheque talento, un nuevo incentivo, específico para empresas de sectores estratégicos, facilitando la incorporación de perfiles cualificados.

También ha resaltado los más de 2 millones de euros destinados a 4.604 personas y 1.445 empresas para reforzar los servicios públicos de acompañamiento en la búsqueda de empleo, un millón de euros para actuar con programas concretos en barrios y sectores clave fruto del estudio de diagnóstico realizado en barrios como Recalde, Bilbao La Vieja y Otxarkoaga.

Asimismo, se reservan 737.200 euros para formación y desarrollo del talento, con 1.820 beneficiados; otros 868.820 euros al impulso del emprendimiento para el apoyo y asesoramiento a 887 personas; y 191.576 euros para el asesoramiento y acompañamiento de 388 empresas.

"Este plan va de personas, de su presente, pero también de su futuro. Bilbao siempre ha sabido reinventarse, hoy damos un nuevo paso en esta historia, para generar más y mejores oportunidades, para fortalecer nuestros barrios y también nuestra economía, y un paso para construir entre todos y todas el Bilbao que queremos ser", ha concluido Aburto.

Por su parte, Mikel Torres ha explicado que este plan surge de la primera Ley Vasca de Empleo aprobada en 2023, que recoge la obligación de elaborar estos planes en aquellos municipio con más de 10.000 habitantes.

Torres ha coincidido en que Bilbao, que ha sido seleccionado como uno de los 11 municipios pilotos de Euskadi, da hoy "un paso muy importante hacia un modelo de empleo más cercano, más coordinado y, sobre todo, mejor preparado para responder a los desafíos de la próxima década, que no son los desafíos que hemos vivido a lo largo de los últimos años".

Tras remarcar que el plan de empleo y desarrollo Local de Bilbao 2026-2030 es "el resultado de un trabajo compartido y de una visión común sobre el futuro de Bilbao y sobre el papel que debe desempeñar el empleo en ese futuro", ha señalado, es "un instrumento que va a guiar a Bilbao en los próximos años y su propósito es estimular y, cuando sea necesario, también transformar la actividad económica y social para generar crecimiento y trabajo digno, atendiendo a los recursos que tenemos hoy en día y a las oportunidades del contexto actual".

Torres ha señalado que el Ayuntamiento de Bilbao "conoce mejor que nadie cuál es la realidad de su ciudad y sabe dónde están las oportunidades, pero también saben dónde persisten las desigualdades y dónde están también las dificultades".

Mikel Torres ha destacado que, de los cerca de 19,5 millones que Lanbide va a aportar a los once planes de empleo piloto de distintos municipios, más de 6,7 millones se van a destinar a Bilbao para "fortalecer sus políticas activas de empleo".

Según ha precisado, más del 60% de la contribución de Lanbide se va a destinar a iniciativas de fomento del empleo y en torno a un 20% se va a dirigir al asesoramiento a empresas, personas y entidades empleadoras, así como al impulso del autoempleo y el emprendimiento, además de la formación para el trabajo. El resto apoyará actuaciones de intermediación laboral y orientación para el empleo.