Bilbao destina más de 964.000 euros a reurbanizar la calle Ibarrekolanda para ganar más espacio para los peatones

Imagen de la calle Ibarrekolanda. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia esta semana las obras de reurbanización de la calle Ibarrekolanda, unos trabajos con los que se busca ganar más espacio para los peatones, presupuestados en 964.103,97 euros (IVA incluido) y que tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la calidad urbana y la movilidad peatonal en ese entorno del Distrito 1 de Deusto.

El Consistorio bilbaíno ha informado de que las obras tiene un plazo estimado de ejecución de siete meses y ha explicado que actualmente la calle dispone de aceras estrechas y de anchura variable, dos bandas de aparcamiento y un carril central de circulación y que la actuación permitirá redistribuir el espacio disponible para ganar superficie peatonal y mejorar las condiciones de tránsito y accesibilidad.

De este modo, según ha indicado el ayuntamiento, el proyecto incrementará la superficie destinada a peatones, que pasará de 1.302,93 metros cuadrados a 1.623,56; mientras que la zona rodada se reducirá de 2.092,07 a 1.771,44 metros cuadrados.

En concreto, la obra contempla la ampliación de la acera situada junto a los portales pares, la reorganización de las plazas de aparcamiento -en espiga en la acera par y en línea en la impar- y la renovación del alumbrado público y el resto de las redes y servicios urbanos, dando continuidad, además, a la estética urbana ya implantada recientemente en la cercana calle Benidorm.

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO

Asimismo, se renovarán los pavimentos con baldosa "tipo Bilbao" y se instalarán bancos, papeleras, un aparca-bicis de diez plazas y un aparca-motos.

Las obras se ejecutarán en tres fases de obra para minimizar las afecciones al vecindario y garantizar tanto el acceso peatonal a viviendas y locales como, en la medida de lo posible, el tráfico rodado hacia los garajes de la zona.