Bilbao destinará 365.000 euros al desarrollo de nueve iniciativas de cooperación impulsadas por Euskal Fondoa en 2026

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao destinará 365.000 euros al desarrollo de nueve iniciativas de cooperación internacional, sensibilización y educación impulsadas por Euskal Fondoa en 2026.

El Consistorio bilbaíno y Euskal Fondoa han firmado un convenio de colaboración para el periodo 2026-2028 que consolida el compromiso de ambas entidades con la cooperación internacional para el desarrollo. El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto que permitirá seguir impulsando iniciativas de cooperación internacional, sensibilización y educación para la transformación social.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, el convenio tiene como objetivo reforzar la colaboración entre ambas entidades para promover el desarrollo humano sostenible, la defensa de los derechos humanos y la reducción de las desigualdades. Para ello, se impulsarán proyectos de cooperación en diferentes países, así como iniciativas de educación para la transformación social y de sensibilización.

Al acto de firma han asistido el concejal de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao, Iñigo Zubizarreta, y la presidenta de Euskal Fondoa, Nati López de Munain Alzola.

La Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa se constituyó en el año 1996 como instrumento de coordinación y apoyo a la Cooperación Descentralizada en Euskadi y Navarra, que reúne todas las experiencias locales que funcionan en favor del desarrollo de relaciones solidarias con instituciones, organizaciones sociales y comunidades del Sur.

La firma del convenio lleva aparejada la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que concreta las actuaciones previstas para este ejercicio mediante una aportación municipal de 365.000 euros destinada al desarrollo de nueve iniciativas impulsadas por Euskal Fondoa en 2026.

Los proyectos se desarrollarán en la República Árabe Saharaui Democrática, Guatemala, Cuba, El Salvador y Euskadi, y abarcan ámbitos como el fortalecimiento institucional, el derecho humano al agua y al saneamiento, la equidad de género, la atención integral a personas mayores, la cooperación técnica entre Euskadi y Centroamérica a través del programa AKUAL, el programa Gaztenpatia de prácticas universitarias en cooperación al desarrollo y la recuperación de la memoria y la defensa de los derechos del pueblo saharaui.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Bilbao y Euskal Fondoa consolidan una colaboración sostenida en el tiempo que refuerza el papel de las entidades locales en la promoción de la solidaridad internacional y la cooperación descentralizada, contribuyendo desde el ámbito municipal a la construcción de un mundo más justo, equitativo y sostenible.