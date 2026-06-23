Bilbao finaliza la mejora de la funcionalidad del mirador de Estrada Masustegui, junto al ascensor del barrio

Imagen del mirador. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO
BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado las obras de acondicionamiento del mirador situado en Estrada Masustegui, junto al ascensor de acceso al barrio, una actuación destinada a mejorar la imagen y la funcionalidad de este espacio de uso público en uno de los principales viales de entrada a Masustegui-Monte Caramelo, que ha permitido renovar este espacio de estancia y encuentro para los vecinos.
Los trabajos han contado con un presupuesto de 16.792,26 euros y la intervención ha consistido en la renovación integral de la superficie del mirador mediante la sustitución de la solera de hormigón existente por una nueva. Sobre toda la superficie se ha aplicado además un tratamiento decorativo que aporta color y una imagen más atractiva y amable al entorno, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.
Asimismo, se ha procedido al pintado de la caseta de transformación eléctrica existente en el ámbito, incorporando un barniz antigraffiti para facilitar su conservación y mantenimiento, y se ha completado la actuación con la instalación de nuevo mobiliario urbano para mejorar la comodidad de las personas usuarias.