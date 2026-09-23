Bilbao homenajea Unamuno con una ofrenda floral, una exposición y una conferencia que abordan su relación con la ciencia

Imagen de Miguel de Unamuno. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao rinde homenaje a Miguel de Unamuno en el aniversario de su nacimiento, el 29 de septiembre de 1864, con la tradicional ofrenda floral, una exposición y una conferencia que abordan su relación con la ciencia y los actos se desarrollarán el lunes y martes, coincidiendo con la fecha en la que nació el pensador bilbaíno.

El Consistorio bilbaíno recuerda cada año al escritor en el aniversario de su nacimiento el 29 de septiembre de 1864 y dentro de la celebración del Día Institucional dedicado a este escritor bilbaíno se han programado varias propuestas que pretenden difundir su obra y su figura, que en esta ocasión se centran en su relación con la ciencia, según ha indicado el ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, el lunes 28 de septiembre, a las 12.00 horas se recordará el 162 aniversario del nacimiento de este ilustre de Bilbao con una ofrenda floral junto a la escultura del escritor ubicada en la Plaza Unamuno.

El acto estará presidido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con presencia de representantes de la Corporación Municipal y familiares del autor, como sus bisnietas Elsa de Unamuno y Carmen Santos de Unamuno.

EXPOSICIÓN SOBRE UNAMUNO Y LA CIENCIA

Dentro de los actos en torno al homenaje de este año, el Centro Municipal de Abando acoge la exposición "¡Que inventen ellos! Miguel de Unamuno y la ciencia", una muestra, que se podrá visitar desde el lunes 28 de septiembre hasta el 30 de octubre y que ha sido organizada por el Consistorio bilbaíno, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca y Casa Museo Unamuno.

El propio lunes, día 28 tendrá lugar la inauguración oficial de la exposición, a partir de las 19.00 horas en el Centro Municipal de Abando y contará tanto con representantes municipales, de la Casa Museo de Unamuno y la Universidad de Salamanca.

El Ayuntamiento bilbaíno ha explicado que durante mucho tiempo se ha hablado sobre la postura contradictoria que Miguel de Unamuno mantuvo frente a la ciencia, frente a lo cual esta exposición revela un "intenso y poco conocido vínculo con el ambiente científico de su generación".

La muestra se divide en dos secciones y en la primera de ellas se lleva a cabo un recorrido que acerca al visitante a destacadas personalidades del mundo de la ciencia con las que el escritor bilbaíno se relacionó a lo largo de su vida, como Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Albert Einstein, Marie Sklodowska-Curie, José Rodríguez Carracido o Blas Carrera y Felipe, entre otros.

El objetivo, según han indicado desde el ayuntamiento, es rendir homenaje a estas figuras cuya contribución fue decisiva para el desarrollo científico, algunas de las cuales, en la actualidad, no son tan conocidos fuera del ámbito academicista.

La segunda sección de la muestra da a conocer la relación del escritor con estos personajes a través de una cuidada selección de documentos, cartas, fotografías y libros.

CONFERENCIA

Por su parte, Bidebarrieta Kulturgunea acogerá a partir de las 19.00 horas del martes 29 de septiembre, una conferencia que incide en la relación de Miguel de Unamuno con la ciencia.

La charla correrá a cargo de Marta García Gasco, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, además de comisaria de la exposición del centro municipal de Abando; y de la directora de la Casa Museo Unamuno de Salamanca, Ana Chaguaceda.

La conversación entre ambas será una oportunidad para acercar al público a "ese Unamuno que dialoga con la ciencia, discute con ella y se enfrenta a las preguntas que el conocimiento científico deja abiertas" y ofrece una mirada a sus relaciones con científicos y científicas de su época y a las "inquietudes que la ciencia despertó en uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo".

Con entrada libre hasta completar el aforo, la conferencia se podrá ser seguida vía streaming a través del Canal YouTube de Bidebarrieta Kulturgunea.

PREMIO DE ENSAYO MIGUEL DE UNAMUNO

En el marco de los actos dedicados a conmemorar la figura del escritor bilbaíno, el Ayuntamiento ha publicado el ensayo ganador del XXVI Premio de Ensayo Miguel de Unamuno de 2025 en euskera. Se trata de la obra "Heriotzak bizi gaitu" de Joxe Manuel Odriozola, editada por Erein Argitaletxea.

El Premio de Ensayo Miguel de Unamuno es uno de los tres certámenes literarios que cada año convoca el consistorio, con el objetivo de contribuir a la publicación de obras premiadas de calidad, así como a fomentar la aparición de nuevos talentos literarios. Este proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2023, que incide en el apoyo al ámbito editorial en el ecosistema cultural local.