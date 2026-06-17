Bilbao impulsa un concurso de fotos para visibilizar formas de desplazamiento más sostenibles, accesibles y saludables

Archivo - Nueva flota de bicis de Bilbaobizi. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao y la Escuela de Fotografía Blackkamera impulsan un concurso fotográfico para visibilizar formas de desplazamiento más sostenibles, accesibles y saludables en la ciudad, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

El área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha comenzado ya los preparativos de una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad (SEM Bilbao 2026), que se celebrará del 16 al 22 de septiembre bajo el lema "Movilidad para todas las personas".

Como una de las primeras acciones vinculadas a esta edición, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un concurso de fotografía en colaboración con la Escuela de Fotografía Blackkamera, con el objetivo de invitar a la ciudadanía a "mirar Bilbao desde otra perspectiva: la de los desplazamientos cotidianos, sostenibles y compartidos que construyen una ciudad más habitable".

La iniciativa busca recoger imágenes que reflejen cómo se mueve la ciudadanía en su día a día y cómo el espacio urbano puede convertirse en un lugar más accesible, inclusivo y amable para todas las personas. A través de la fotografía, el concurso pretende poner en valor formas de movilidad sostenibles como los trayectos a pie, el uso de la bicicleta, el transporte público o la recuperación del espacio público para la convivencia.

Según ha recordado el consistorio, la Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea en materia de movilidad urbana sostenible y tiene como finalidad promover hábitos de desplazamiento más saludables y respetuosos con el medio ambiente.

Este año la campaña europea vuelve a poner el acento en la necesidad de garantizar una movilidad accesible, asequible y segura para toda la ciudadanía, independientemente de su edad, género, capacidades o situación económica.

En este contexto, el concurso de fotografía nace también como "una invitación a observar Bilbao desde los pequeños gestos cotidianos: una calle peatonal llena de vida, una conversación en una parada de autobús, un trayecto en bicicleta junto a la ría o la relación entre las personas y el espacio urbano", ha remarcado el ayuntamiento, para añadir que, "más allá de la dimensión técnica o infraestructural de la movilidad, la propuesta quiere destacar su dimensión social, comunitaria y humana".

El certamen está abierto a cualquier persona mayor de 16 años y cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales e inéditas. Las imágenes deberán estar relacionadas con la movilidad sostenible en Bilbao, y podrán abordar cuestiones como el transporte público, la movilidad activa, la accesibilidad urbana, los espacios peatonales o las iniciativas que contribuyan a una ciudad más sostenible.

Las fotografías se enviarán por correo electrónico y serán gestionadas mediante un sistema anonimizado para garantizar la imparcialidad del proceso de valoración.

El equipo técnico recopilará las imágenes y asignará a cada una un código identificador antes de remitirlas al jurado profesional de la Escuela de Fotografía Blackkamera, que será el encargado de valorar el trabajo técnico-narrativo y seleccionar la fotografía ganadora. Además, las imágenes destacadas podrán formar parte de la difusión y exposición digital de la iniciativa. La fotografía ganadora recibirá una bicicleta aportada por El Corte Inglés.