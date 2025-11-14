Bilbao inicia las obras de ampliación y mejora de los juegos infantiles de Plaza del Gas, con 296.000 euros de inversión

Proyecto de ampliación y mejora de la zona de juegos infantiles de la Plaza del Gas en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de iniciar los trabajos de ampliación y mejora del parque infantil de la Plaza del Gas, en el Casco Viejo, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio de ocio más accesible, inclusivo y adaptado a las necesidades de los niños de diferentes edades. La obra, que cuenta con 296.900 euros de presupuesto, está previsto finalice en el plazo de ocho semanas.

El proyecto, enmarcado en el Auzokide Plana, contempla la instalación de un nuevo tobogán en la ladera existente, la creación de una segunda zona de juegos infantiles con elementos adaptados a distintas etapas de crecimiento, y la renovación integral del pavimento y del mobiliario urbano. Además, se instalarán pérgolas que proporcionarán sombra, mejorando el confort de las personas usuarias.

Con todo, el objetivo del Ayuntamiento de Bilbao es el de mejorar no solo la estética del ámbito, sino también la funcionalidad de espacios y la accesibilidad urbana.

En ese sentido, el consistorio ha destacado que la nueva área está diseñada "con criterios de accesibilidad universal y materiales seguros y sostenibles, favoreciendo el juego compartido y la convivencia de niñas y niños, y también de sus familias".

La actuación incluye también la renovación del pavimento de caucho, la restauración de todos los bancos de la plaza con materiales más duraderos y fáciles de mantener, y la realización de un mural artístico que aportará "color y valor estético al entorno".