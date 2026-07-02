Bilbao inicia las obras de reasfaltado de la calle Pintor Anselmo Guinea, con una inversión de 114.758 euros

Calle Pintor Anselmo Guinea, en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado esta semana las obras de reasfaltado de la calle Pintor Anselmo Guinea, en el barrio de Santutxu (Distrito 4), con una inversión municipal de 114.758 euros y un plazo previsto para la ejecución de los trabajos sobre la calzada de dos meses.

Según ha informado el consistorio, la actuación, enmarcada en el Auzokide Plana, tiene como objetivo la renovación del firme de la calzada y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad tanto para los vehículos como para el conjunto de las personas usuarias de esta vía.

Los trabajos han comenzado con la señalización y el balizamiento de la zona de actuación para, posteriormente, proceder al fresado de la capa de rodadura existente y a la extensión de un nuevo pavimento asfáltico.

La actuación se completará con el recrecido de las arquetas que lo requieran para adaptarlas a la nueva cota de la calzada, la reposición de la rígola, la renovación de la señalización horizontal y los correspondientes trabajos de limpieza y remate final.