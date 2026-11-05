Bilbao International Art & Fashion y Fundación BBK apuestan por el talento local con las becas de formación en Londres

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao International Art & Fashion (BIAAF) y Fundación BBK refuerzan su apuesta por el talento local a través de las becas de formación en Central Saint Martins, en Londres, una colaboración que suma más de una década de trayectoria y conecta a jóvenes diseñadores de Bizkaia con una de las escuelas de moda y diseño más reconocidas internacionalmente y les ofrece herramientas para impulsar su desarrollo profesional.

BIAAF ha destacado en un comunicado que la formación y el acceso a oportunidades internacionales son dos factores decisivos para el desarrollo de una nueva generación de profesionales creativos.

Por ello, con esta convicción, Bilbao International Art & Fashion y la Fundación BBK mantienen desde hace más de una década un programa de becas que permite a jóvenes diseñadores de Bizkaia ampliar su formación en Central Saint Martins, en Londres, una de las instituciones de referencia internacional en el ámbito de la moda y el diseño.

La iniciativa responde a una "apuesta compartida" por identificar, acompañar y proyectar el talento local, acercándolo a entornos de aprendizaje de excelencia y a profesionales que trabajan en la vanguardia del sector.

EXPERIENCIAS FORMATIVAS ESPECIALIZADAS

A través de esta colaboración, los diseñadores seleccionados acceden a experiencias formativas especializadas, concebidas para ampliar sus capacidades creativas y técnicas, reforzar su empleabilidad y ofrecerles nuevas perspectivas para su desarrollo profesional.

Durante dos semanas en Londres, los participantes desarrollaron proyectos personales concebidos para su posible presentación a Transmissions, la iniciativa educativa del Museo Cristóbal Balenciaga, que conecta el legado del diseñador con las nuevas generaciones de creadores.

Al finalizar el programa, cada participante decide si desea presentar su proyecto y, posteriormente, el Museo lleva a cabo un proceso de selección entre las propuestas recibidas de las distintas escuelas participantes.

El programa abordó distintas fases del proceso de diseño, desde la investigación y la dirección creativa hasta la experimentación con volúmenes, el patronaje y el desarrollo técnico de prendas y la experiencia permite a los participantes trabajar sobre sus propias ideas, contrastarlas con nuevas metodologías y trasladar sus conceptos a propuestas concretas.

La colaboración entre BIAAF y Fundación BBK se enmarca en una estrategia más amplia de apoyo al talento creativo de Bizkaia y a través de las becas, ambas entidades buscan facilitar el acceso de jóvenes diseñadores a circuitos internacionales de formación y conocimiento, contribuyendo a fortalecer el ecosistema creativo y la industria de la moda en el territorio.

En noviembre de 2024, con motivo del décimo aniversario de esta alianza, ambas entidades compartieron el recorrido del programa. Según han indicado, hasta entonces, 63 diseñadores habían participado en la iniciativa.

De ellos, el 60% trabajaba en la industria de la moda y el 23% continuaba formándose, un balance que refleja la importancia de generar oportunidades que conecten la formación con el desarrollo profesional, han subrayado desde BIAAF.

Más allá de la experiencia, las becas representan una vía para acercar a los jóvenes creadores a otras formas de entender y practicar el diseño, ampliar su mirada y establecer vínculos con el contexto internacional.

En este sentido, han destacado que se trata de una "apuesta por el conocimiento, la innovación y la creatividad" que contribuye a que el talento pueda desarrollarse desde Bizkaia y proyectarse hacia nuevos escenarios.

Con esta colaboración, BIAAF y Fundación BBK continúan trabajando para que el origen no sea un límite para el desarrollo de una carrera creativa, sino el punto de partida desde el que acceder a nuevas oportunidades, han subrayado.