Bilbao Kirolak abrirá el lunes la inscripción para el sorteo de más de 3.900 plazas de sus cursos de verano

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá, del 27 de abril al 1 de junio, el plazo de inscripción para el sorteo de asignación de plazas de cursos de verano de Bilbao Kirolak. Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao ofertará 3.602 plazas en 25 disciplinas deportivas, mientras que 394 plazas más se ofrecerán en 25 cursos impartidos en los polideportivos de San Inazio, La Casilla y Zorrotza y Txurdinaga, de julio a septiembre.

Los cursos de agua se impartirán los meses de julio y septiembre en Azkuna Zentroa. En total, se ofrecerán 2.072 plazas para 109 cursos que van desde aprendizaje de natación hasta actividades como el aquafitness, aquabike o natación terapéutica, que se incluye como novedad este año. Las personas interesadas en inscribirse a los cursos de aprendizaje de natación deberán tener acreditado el nivel.

Por su parte, las actividades de tierra han sido programadas para responder a la demanda y necesidades de las personas usuarias y basculan entre actividades de alta intensidad con otras más pasivas. Pilates, yoga, gap y ciclo indoor forman parte del amplio catálogo de actividades que se ofertará este verano en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao.

La oferta se verá completada con 35 cursos y 394 plazas más que se desarrollarán en los polideportivos municipales de San Inazio, La Casilla, Zorrotza y Txurdinaga. Entre estas actividades destacan los 17 cursos de pádel que se llevarán a cabo en el Polideportivo de San Inazio los meses de julio y septiembre.

Las inscripciones pueden efectuarse a través de la Web/App de Bilbao Kirolak o presencialmente en los Tótems y TPVs de los polideportivos municipales. Se pueden marcar entre una y cinco opciones de cursos de tierra y agua como máximo.

Estos cursos pueden ser de cinco actividades diferentes o la misma actividad en horarios distintos, cursos de aprendizaje inclusive, según ha precisado el Ayuntamiento, que ha recordado que es muy importante establecer el orden de preferencia o prioridad de cursos.

El sorteo asigna la plaza al curso. Este proceso respeta el orden de preferencia de las solicitudes y asigna plazas mediante ronda sucesivas. Las personas participantes en el sorteo recibirán una notificación 'push' en la APP y a través del correo electrónico con el resultado del sorteo el día 2 de junio.