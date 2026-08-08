Bilbao licita las obras del bidegorri en la Plaza Euskadi

Archivo - Bidegorri en el puente de Deusto (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha sacado a licitación las obras para la ejecución de un bidegorri unidireccional en el ámbito de la Plaza Euskadi, con el fin de dar continuidad a la red ciclista existente y mejorar la conectividad entre itinerarios actualmente inconexos.

Con un plazo de ejecución de dos meses, el contrato tiene un presupuesto de 105.925,81 euros (sin IVA). Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 14 de septiembre para presentar sus ofertas.

Según recogen las bases del concurso, a las que ha tenido acceso Europa Press, la actuación proyectada pretende resolver la conexión entre el bidegorri existente procedente del Puente de Deusto, a través de Leizaola Lehendakariaren Kalea, y el itinerario ciclista que discurre por la calle Juan de Ajuriaguerra, actualmente configurado como un carril compartido en calzada.

De este modo, se garantiza la continuidad del recorrido ciclista en un entorno urbano de especial relevancia, mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad para los usuarios de la bicicleta.

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato son: garantizar la continuidad de la red ciclista municipal, resolviendo la discontinuidad existente entre el itinerario procedente del Puente de Deusto y el tramo ciclable de la calle Juan de Ajuriaguerra; favorecer y fomentar el uso cotidiano de la bicicleta, disminuyendo el impacto ambiental generado por el tráfico motorizado privado; mejorar la fluidez del transporte público al disminuir la presión del tráfico motorizado privado; y reducir los puntos de conflicto entre usuarios.