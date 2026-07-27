Bilbao llama a la ciudadanía a protegerse ante la previsión de altas temperaturas el martes y miércoles

Archivo - Jardines de Albia en Bilbao, refugio climático. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se hidrate y proteja ante los avisos amarillos y alertas naranjas por altas temperaturas persistentes anunciadas para este martes y miércoles.

En un comunicado, el consistorio ha extendido esta recomendación especialmente a niños, personas mayores, mujeres embarazadas, lactantes, personas dependientes y con problemas de salud, para que eviten la exposición al sol, incrementen la ingesta de líquidos y no realicen esfuerzos físicos en las horas de máxima temperatura.

Otros consejos son la ingesta de entre 1 y 1,5 litros de agua o zumos naturales al día, aunque se carezca de sed; tomar comidas ligeras y aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor; extremar las precauciones en caso de ingesta de medicamentos como diuréticos, psicofármacos, antihipertensivos; y mantener el hogar fresco bajando las persianas de día y abriendo las ventanas de noche.

Por otra parte, recomienda refrescarse a menudo con duchas o toallas empapadas de agua; utilizar ventiladores, aire acondicionado o abanicos; evitar las horas de más sol en caso de salir a la calle; vestir ropa ligera y utilizar protección solar y gafas de sol; y protegerse la cabeza del sol, con un gorro o sombrero.

Además, ha recordado que los animales de compañía también precisan consumir agua de forma más abundante y es conveniente que durante las horas centrales del día puedan descansar en un espacio fresco y seco.

Por otra parte, debe prestarse especial atención ante la aparición de síntomas de un golpe de calor. El Ayuntamiento insiste en que se debe prestar especial atención ante la aparición de síntomas de un golpe de calor: piel enrojecida con sensación de piel caliente y seca, aumento del número de respiraciones por minuto y los latidos cardíacos acelerados, dolor de cabeza, cansancio, mareos, náuseas, fiebre, vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento.

Bilbao dispone de 134 refugios climáticos, 68 interiores y 66 espacios exteriores. El 96% de la población de Bilbao se encuentra a menos de 300 metros de alguno de ellos y el 43% lo está a menos de 100 metros, ha detallado el consistorio.

Los espacios interiores que cumplen esta función son bibliotecas, centros cívicos, equipamientos deportivos, estaciones de transporte, museos, salas de exposiciones y centros comerciales, entre otros. Se trata de edificios por lo general refrigerados que disponen de agua y zonas de estancia en las que refrescarse.

Los refugios climáticos exteriores son zonas verdes de la ciudad que, por su cantidad de vegetación y sombra, mejoran la sensación térmica de las personas constituyendo una protección natural en los días de calor. Además, las fuentes y espacios con agua de la villa también pueden ser un buen aliado contra el calor para refrescarse e hidratarse.