Bilbao mantiene las colonias municipales pero los menores de 6 años saldrán a las doce por la alerta roja por calor

Archivo - Cartel anunciador de las colonias de verano 2026 del Ayuntamiento de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao mantiene las colonias municipales, pero los menores de 6 años saldrán a las doce del mediodía por la alerta roja por calor que aafectará a Euskadi por lo menos hasta este miércoles.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha reconocido que este pasado domingo estuvieron valorando de manera "muy seria" la suspensión de las colonias municipales de verano, pero la concejal de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, trasladó que había "posibilidades de mantenerlas en condiciones muy especiales".

En ese sentido, ha explicado que se facilitará a los padres que puedan recoger a los niños de 3 a 6 años a las doce del mediodía. "Es un espacio corto de colonias, pero es en ese tramo horario cuando más va a tener efecto la ola de calor y pensamos que hay que ser muy prudentes", ha dicho el alcalde.

En cuanto a los adolescentes, Aburto ha explicado que se ha planteado que puedan acceder a polideportivos y a las piscinas. En ese sentido, ha recordado que previamente se había establecido que los participantes en las colonias llevaran bañador "para que también en los colegios se pudieran hacer muchos juegos relacionados con las actividades con el agua".

De esta forma, ha dicho que, de momento, se ha decidido mantener las colonias municipales de verano, pero "con las precauciones necesarias" y "hoy, viendo cómo se desarrolle el día, evaluar".

HOGUERAS DE SAN JUAN

Con respecto a las hogueras de San Juan, ha recordado que hay una reunión en el Gobierno vasco para "determinar si hay que tener algunas actuaciones especiales".

Aburto ha recordado que la situación de Bilbao es "diferente a los entornos rurales, porque en Bilbao las sanjuanadas, por lo menos mayoritariamente, se hacen en entornos urbanos, sobre placas de cemento, sobre pavimento y, por lo tanto, el peligro es menor". En cualquier caso, ha dicho que serán "prudentes con las medidas" y estarán "muy atentos a lo que diga el Gobierno vasco".