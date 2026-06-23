Bilbao Metrópoli 30 apuesta por una "segunda reinvención", con desarrollo de dimensión europea y protagonismo de la Ría

Asamblea de Bilbao Metropoli 30. - MITXI-BILBAO METRÓPOLI 30

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Metropoli 30 ha apostado por una "segunda reinvención" del área metropolitana apoyada en el talento, la inversión, la innovación y la cultura, "sobre una sólida base" de cohesión social. Su nuevo presidente, Tomás Olano Uscola, ha abogado por reforzar los vínculos entre las 140 entidades asociadas y ha situado como grandes objetivos de su nueva etapa el desarrollo de la dimensión europea y el protagonismo de la Ría.

Bilbao Metropoli 30, la asociación público-privada para la revitalización del área metropolitana de Bilbao, ha celebrado este martes en Bilbao un encuentro en el que ha tenido lugar la presentación oficial de su nuevo presidente, Tomás Olano Uscola, que ha compartido los objetivos de esta nueva fase con las entidades asociadas.

"El Bilbao Metropolitano ha demostrado que las ciudades y regiones pueden reinventarse. Lo hicimos una vez y ahora toca hacerlo de nuevo", ha afirmado durante este acto, en el que se han presentado también la Memoria Anual 2025 y el Plan de Gestión 2026.

Olano ha expuesto las nuevas líneas de actuación de Bilbao Metropoli 30, enfocadas a liderar una "segunda reinvención" de Bilbao y su área metropolitana tras 35 años de "liderazgo e impulso a las políticas estratégicas de desarrollo urbano".

La nueva etapa toma como referencia la 'Reflexión Estratégica Bilbao Metropolitano 2050', en la que han participado más de 200 representantes de las entidades asociadas y expertos internacionales. En palabras de su presidente, "la conclusión es clara: Bilbao tiene el potencial y la obligación de aspirar a convertirse en una metrópoli europea de primer orden en el Arco Atlántico, con una influencia asimilable a la que ejercen ciudades como Copenhague, Helsinki o Ámsterdam".

Para avanzar en el desarrollo de esta propuesta, la asociación plantea trabajar en dos grandes objetivos: por un lado, en la constitución efectiva del Bilbao Metropolitano como Hub Euro-Atlántico, convirtiendo la metrópoli y su entorno en "una plataforma de conectividad, innovación e influencia a nivel continental".

El otro objetivo consiste en el posicionamiento de la Ría como eje vertebrador de todo el área metropolitana para que "sea protagonista de la vida, la cultura, la movilidad y la sostenibilidad" en esta nueva fase.

Su consecución estará sustentada en "cuatro palancas de cambio": talento, inversión, innovación y cultura, "sobre una sólida base" de cohesión social. "Debemos movilizar estas cuatro fuerzas de manera decidida, no como departamentos estancos, sino como un ecosistema integrado que se retroalimenta y que genera atracción, dinamismo y proyección internacional", ha asegurado el nuevo presidente de Bilbao Metropoli 30.

Olano ha asegurado que no llega al cargo con "recetas mágicas", pero sí con la convicción de que las mejores soluciones nacen cuando las personas adecuadas trabajan juntas con una visión compartida.

Por ello, ha mostrado su intención de reforzar los vínculos entre las 140 entidades asociadas, para que Bilbao Metrópoli 30 sea "el lugar donde conectar a quien tiene un problema con quien le puede dar la solución".

TRASLADAR EL EFECTO BILBAO

Con la celebración de este acto, Bilbao Metropoli 30 pone en marcha de manera oficial una nueva fase de actividad, en la que trabajará por "trasladar el éxito internacional del 'efecto Bilbao'" al resto de municipios del área metropolitana.

De hecho, han explicado desde la asociación, "las líneas generales que ya se perfilan en el documento plantean cuatro grandes bloques de actuación (Economía, Ecología, Sociedad y Estrategia), y acciones específicas como la necesidad de actuar en infraestructuras y conectividad, en el desarrollo de industria avanzada y excelencia científico- tecnológica, en la atracción de talento, y en la promoción de la cultura y la creatividad".