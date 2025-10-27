Bilbao ofrece 1.560 plazas de los programas infantiles de ocio educativo y deportivo de Navidad

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha, un año más, los programas infantiles de ocio educativo y deportivo de Navidad con un total de 1.560 plazas. El plazo de inscripción se ha abierto este lunes hasta el 10 de noviembre.

Según ha recordado el consistorio, el doble objetivo de esta programación es apoyar a las familias en sus necesidades de conciliación personal y laboral durante las vacaciones de diciembre y dar la oportunidad a los niños de pasarlo bien, hacer deporte, experimentar y socializar.

Por un lado, el Ayuntamiento pondrá en marcha Gabongune, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 8 años (2017-2022) y Gabonkide, para menores entre 9 y 11 años (2014-2016). En total, se ofertarán 1.098 plazas. En ambos casos, se desarrollarán actividades lúdicas y educativas adaptadas a cada franja de edad (entre 2020 y 2022, entre 2017 y 2019 y entre 2014 y 2016) y siempre vinculadas a la Carta de Valores de Bilbao y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se han establecido dos turnos de 4 días: del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 2 de enero. La inscripción puede hacerse tan solo para uno de los dos turnos con la idea de llegar al máximo de familias posible. El horario en ambos casos será de 09.00 a 14.00 horas y se desarrollarán en diferentes instalaciones municipales como los Centros Municipales de Distrito de Deusto, Castaños, Begoña, San Francisco, Abusu, Abando, Irala y Basurto y en los espacios jóvenes de Esperantza (Casco Viejo) y Miribilla.

Tanto la entrada como la salida son flexibles, hasta las 9.30 horas y desde las 13.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el servicio terminará a las 13.00 horas (salida flexible de 12.45 a 13.00 horas).

Según ha indicado el consistorio, la próxima apertura del Haurgune de Miribilla favorecerá la ampliación de la red de Gabongune y Gabonkide, incrementando el número de plazas y extendiendo la oferta a otros barrios de Bilbao.

En los barrios de Otxarkoaga y Zorrotza también se desarrollarán los programas de Gabongune y Gabonkide, pero para la inscripción se ha de contactar directamente con las entidades que colaboran con el Ayuntamiento en la prestación del servicio.

El precio por turno para estos programas es de 13,6 euros, en el caso de las familias numerosas el coste es de 10 euros y para las perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos o Ingreso Mínimo Vital el precio es de 4,8 euros.

Las familias interesadas en participar en alguno de estos dos programas pueden solicitar plaza a partir del lunes 27 de octubre y hasta el lunes 10 de noviembre, en la web municipal www.bilbao.eus o en el teléfono de información municipal 944 010 010 (010).

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS POR SORTEO

Las plazas se adjudicarán mediante un sorteo que se realizará el 12 de noviembre. Los resultados podrán consultarse a partir del día siguiente, 13 de noviembre, en la web municipal www.bilbao.eus o en el teléfono de información municipal 944 010 010 (010).

La formalización de la inscripción será del jueves 13 de noviembre al martes 18 de noviembre. Una vez realizada, será necesaria la formalización mediante el pago del servicio a través del abonaré que les llegará al mail facilitado en la inscripción.

En caso de quedar en lista de espera, el Servicio de Infancia del área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao se pondrá en contacto con las personas interesadas siguiendo el orden de la lista de espera generado tras el sorteo.

NAVIDAD DEPORTIVA, NAVIDAD DIVERTIDA

Los menores interesados también podrán participar en el programa municipal Navidad deportiva, Navidad divertida, que se desarrollará del 22 de diciembre al 5 de enero en los polideportivos municipales de Txurdinaga, Deusto y San Inazio, de 09.00 horas a 14.00 horas, siendo tanto la entrada como la salida flexible, desde las 8.30 y hasta las 14.30 horas.

Se ofertarán un total de 450 plazas para menores nacidos entre 2012 y 2019 y otras 12 más para menores con diversidad funcional nacidos entre 2009 y 2019.

Las familias interesadas pueden hacer la inscripción por semanas. La primera semana se desarrollará los días 22, 23 y 26 de diciembre y la segunda semana, los días 29, 30 de diciembre y 2 y 5 de enero. Bilbao Kirolak recuerda que los polideportivos municipales permanecerán cerrados los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

El plazo arrancará el 17 de noviembre para las personas abonadas y no abonadas a Bilbao Kirolak. La solicitud puede hacerse en las terminales de venta de cualquiera de los polideportivos municipales de Bilbao Kirolak (solo para pagos en metálico) o en la página web de www.bilbaokirolak.eus (también disponible está última opción para las personas no abonadas).

En este caso, las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. Los precios serán 35,40 euros (la primera semana 22, 23 y 26 de diciembre) y 47,20 euros (la segunda semana 29, 30 de diciembre, 2, 5 de enero). Las personas no abonadas a Bilbao Kirolak tendrán un 40% de recargo en el precio.

HALA BIRALA!, CAMPUS SOBRE CULTURA DIGITAL

El ayuntamiento ha recordado que existe otra opción para los chicos nacidos en 2012 y 2013 que quieran acercarse a la cultura digital de la mano de Hala Birala!. El campus está organizado en dos partes, 22 y 23 de diciembre y 29 y 30 de diciembre, y se puede elegir tanto un turno como dos. El horario es de 9.30 a 14.00 horas, en Euskararen Etxea, en San Ignacio.

Los participantes en el campus podrán experimentar con stop-motion, videojuegos, talleres de fotografía, vídeos y radio y se trabajará la ciberconvivencia en redes sociales. Todas las actividades son en euskera.

Los interesados en participar en este campus pueden solicitar plaza a partir de este lunes, 27 de octubre, y hasta el lunes 10 de noviembre en la web municipal www.bilbao.eus/euskara/halabirala.