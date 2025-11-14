Bilbao participa en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo con su propuesta de vivienda social

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, a través de Viviendas Municipales y de Surbisa, participa en Málaga en la tercera edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), un encuentro de carácter internacional en el que se dan cita los principales actores públicos y privados del sector de la vivienda.

La concejala de Vivienda y presidenta de Viviendas Municipales, Yolanda Díez, y el concejal de Regeneración Urbana y presidente de Surbisa, Jon Bilbao, lideran la delegación bilbaína para mostrar "las actuaciones y políticas que se desarrollan en la ciudad para aumentar la oferta de vivienda social mediante fórmulas innovadoras, así como la rehabilitación de inmuebles y edificios", según ha informado el consistorio.

En este sentido, Yolanda Díez ha remarcado que "Bilbao se encuentra a la vanguardia de las ciudades españolas, e incluso, también en una posición destacada en el ámbito europeo, en lo referente a propuestas de vivienda social para los sectores de la población con menos recursos, así como para colectivos que en el momento actual requieren de un recurso habitacional asequible para desarrollar su proyecto vital, como es el caso de las y los jóvenes".

La propuesta que Viviendas Municipales presenta en estas jornadas se concreta en la descripción de su actividad a lo largo de más de 100 años de gestión de la vivienda social en Bilbao.

Por su parte, Jon Bilbao ha recordado en Málaga que Surbisa lleva 40 años "ayudando a los bilbaínos a rehabilitar sus viviendas, sobre todo en las zonas más vulnerables" y ha destacado que, hasta el momento, "cerca de 60.000 personas han visto mejorar sus hogares a través de Surbisa".

Además, ha explicado que el objetivo de la entidad que preside es "incentivar la rehabilitación de edificios, viviendas y locales de la Villa con el triple objetivo de que el patrimonio edificado sea seguro, accesible, eficiente y ofrezca viviendas de calidad, así como facilitar la convivencia y favorecer la cohesión social".

La delegación bilbaína ha expuesto sus experiencias participando en foros y mesas de debate sobre diferentes cuestiones vinculadas con la vivienda social, la vivienda protegida y la rehabilitación.

La asistencia de Viviendas Municipales de Bilbao y de Surbisa en este foro se desarrolla en un contexto en el que la ciudad ha sido declarada oficialmente como zona residencial tensionada, lo que implica que "los alquileres de la vivienda en Bilbao estarán sometidos a medidas que facilitarán la contención de los precios y otorgarán una serie de derechos a las personas inquilinas para evitar subidas desproporcionadas de esos precios", ha remarcado el ayuntamiento.

NECESIDADES Y RETOS DEL SECTOR

Durante el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED) los principales actores públicos y privados del sector comparten su visión sobre los retos y necesidades actuales en materia de vivienda protegida. A lo largo de dos días se dan a conocer ejemplos prácticos que pueden servir de guía para llevar a cabo las reformas necesarias en el sector y afrontar los retos que demanda la sociedad.

Se están llevando a cabo jornadas técnicas y foros de debate sobre diferentes aspectos de actualidad relacionados con la vivienda protegida, como la sostenibilidad y la digitalización aplicadas al desarrollo de la vivienda social, el turismo residencial, la rehabilitación bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal, o la colaboración público-privada para la inversión en vivienda social protegida.