Bilbao podrá revisar y actualizar la delimitación de zonas de mayor concentración de vivienda y habitaciones turísticas

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BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao en relación con los alojamientos turísticos y las viviendas colectivas, que se llevará al pleno ordinario del próximo 25 de junio para su aprobación provisional, contempla la posibilidad de "revisar periódicamente y actualizar de manera sencilla y rápida la delimitación de las zonas de mayor concentración de viviendas y habitaciones de uso turístico".

Según ha explicado el consistorio, se trata de un instrumento urbanístico que tiene como objetivo "garantizar un desarrollo equilibrado de la ciudad, reforzar la protección del uso residencial y favorecer que las viviendas se destinen prioritariamente a domicilio habitual", así como dar cabida a nuevas modalidades habitacionales y garantizar "unas condiciones de habitabilidad mínimas en equipamientos comunitarios, como residencias de estudiantes, entre otras".

La modificación fue aprobada inicialmente por el pleno municipal en enero de 2025 y permaneció en exposición pública hasta el 18 de marzo de ese mismo año. Durante ese periodo se celebraron, además, cuatro sesiones de participación ciudadana en los distritos con mayor incidencia de este tipo de alojamientos: Basurto-Zorrotza, Ibaiondo, Uribarri-Castaños y Abando.

Como resultado del proceso de información pública, se han recibido un total de 16 alegaciones, once de ellas dentro del plazo establecido y otras cinco fuera de plazo, que también han sido analizadas y tenidas en consideración. De todas ellas, cuatro han sido estimadas parcialmente y el resto desestimadas.

Las alegaciones aceptadas han dado lugar a ajustes puntuales y aclaraciones técnicas del texto normativo, principalmente relacionadas con la vinculación equipamental de las residencias comunitarias, las condiciones de habitabilidad aplicables a este tipo de alojamientos, determinadas precisiones sobre la regulación de las plantas bajas y la concreción de algunas excepciones para la implantación de alojamientos turísticos, según ha precisado el ayuntamiento.

No obstante, ha añadido, estas modificaciones no alteran los principios fundamentales ni el modelo regulatorio definido en la aprobación inicial.

EQUILIBRIO

Según ha destacado el consistorio, la propuesta "consolida un modelo basado en el equilibrio entre el uso residencial, la actividad turística y la actividad económica, reforzando la protección de la vivienda y del uso de oficinas como elementos esenciales para preservar la diversidad funcional y social de la ciudad".

Asimismo, ha resaltado, se mantiene el sistema de regulación diferenciada por zonas, con mayores restricciones en aquellos ámbitos donde existe una concentración más elevada de alojamientos turísticos.

El documento considera estas áreas de alta concentración como "una realidad coyuntural y, por tanto, susceptible de revisión en el futuro si cambian las circunstancias que justifican su delimitación".

Así, en esta versión de aprobación provisional, se habilita la posibilidad de "revisar periódicamente y actualizar de manera sencilla y rápida la delimitación de las zonas de mayor concentración de viviendas y habitaciones de uso turístico", ha subrayado el consistorio.

De esta forma, el Ayuntamiento ratifica la estrategia planteada desde el inicio de la tramitación para "evitar procesos de sustitución del uso residencial por usos turísticos y garantizar una implantación ordenada y compatible con la calidad de vida de los barrios".

SIGUIENTE PASO EN LA TRAMITACIÓN

Tras esta aprobación provisional, el expediente continuará su tramitación administrativa conforme al procedimiento establecido hasta su aprobación definitiva.

En este sentido, el documento se remitirá a continuación a la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco para su informe, de forma previa a la pprobación definitiva por parte también del pleno municipal, que posibilitará su plena entrada en vigor.