Bilbao pone el foco en vapeadores y cigarrillos electrónicos por el Día Mundial Sin Tabaco

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se sumará el próximo 31 de mayo a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco poniendo el foco en los cigarrillos electrónicos y el vapeo, especialmente entre la población joven, y reforzando las acciones preventivas que desarrolla en el ámbito escolar con alumnado adolescente.

Con motivo de esta conmemoración, el Área de Salud y Consumo del Consistorio bilbaíno ha trasladado "un mensaje claro basado en datos y en la responsabilidad de seguir avanzando en la protección de la salud pública", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró esta jornada para sensibilizar sobre los efectos nocivos del tabaco, tanto por su consumo directo como por la exposición al humo ajeno.

El concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, ha destacado que "el consumo de tabaco continúa descendiendo de forma significativa". Según los datos facilitados, el consumo en la población general ha pasado del 30,3% en 2004 al 17,6% en 2023, lo que supone una reducción de 12,7 puntos porcentuales y que "prácticamente la mitad de las personas fumadoras han dejado de fumar" en ese período.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que las mujeres han reducido "de forma intensa" el consumo de tabaco en los últimos años, especialmente entre los 15 y los 54 años, aunque ha advertido de un incremento entre las mayores de 55 años. Pese a ello, el consumo femenino se sitúa en el 15,6%, por debajo del masculino, que continúa siendo superior en prácticamente todos los grupos de edad.

A partir de estos datos, el Área de Salud y Consumo orienta sus estrategias de intervención. En este sentido, desarrolla junto a Osakidetza actividades de sensibilización bajo el lema "Me elijo a mí, dejo el humo por fin", dirigidas a fomentar el abandono del tabaco entre las mujeres en cinco distritos de Bilbao.

Estas iniciativas buscan abordar de forma lúdica los motivos que las mujeres fumadoras utilizan para justificar este hábito. No obstante, el Consistorio ha advertido de que, junto a los avances registrados, emergen "nuevos retos", especialmente vinculados al uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Aunque el uso diario de estos dispositivos sigue siendo "relativamente bajo", el Ayuntamiento ha alertado de un mayor contacto entre la población joven, lo que considera necesario reforzar las estrategias preventivas. Según ha indicado, la evidencia muestra que cuanto más joven es la población, mayor es el uso de este tipo de productos.

En este contexto, Álvaro Pérez ha subrayado que el objetivo municipal es "evitar el inicio en edades tempranas, ofrecer información veraz y proteger la salud de las generaciones más jóvenes". "Aunque los datos muestran avances importantes, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para construir una sociedad más saludable y libre de humo", ha añadido.

El Área de Salud y Consumo centra actualmente parte de su trabajo en estas nuevas formas de consumo de tabaco y productos emergentes, una labor que ya desarrolla en talleres escolares con alumnado adolescente y en los que, desde el presente curso, se ha intensificado la información relativa a los vapeadores.

"Estas iniciativas pondrán el foco tanto en los riesgos del tabaco tradicional como, de forma específica, en los peligros asociados al consumo de cigarrillos electrónicos y al vapeo", ha concluido Pérez.