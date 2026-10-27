Bilbao prepara un dispositivo especial de movilidad ante el cierre del túnel de Artxanda durante cinco meses

Tráfico en el entorno dl Ayuntamiento de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha un dispositivo especial de movilidad para reducir, en la medida de lo posible, las afecciones al tráfico derivadas del cierre del túnel de Artxanda que conecta La Salve con el Txorierri. El cierre, previsto a partir de las 20.00 horas del próximo 2 de noviembre, se prolongará durante aproximadamente cinco meses debido a las obras de rehabilitación de esta infraestructura, promovidas por la Diputación Foral de Bizkaia.

La interrupción de la circulación obligará a redistribuir una parte importante de los vehículos que habitualmente utilizan esta conexión, unos 16.000 diariamente, con consecuencias sobre los principales accesos y salidas de Bilbao, según ha informado el consistorio.

Según las previsiones técnicas de tráfico, las mayores afecciones se producirán en el entorno de la rotonda de la Plaza de San Pío X, el puente de Deusto y la avenida Lehendakari Aguirre.

En concreto, se estima que durante la hora punta de la mañana podrían incorporarse unos 600 vehículos adicionales al tráfico que habitualmente soporta la rotonda, una circunstancia que podría provocar retenciones y dificultades de circulación, especialmente en Lehendakari Aguirre.

Ante esta situación, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Para quienes no dispongan de una alternativa al vehículo privado, se aconseja evitar la franja de mayor intensidad circulatoria, comprendida entre las 7.30 y las 9.30 horas, así como reducir, en la medida de lo posible, los desplazamientos por Pío X, Lehendakari Aguirre y el puente de Deusto, tanto en los recorridos de entrada a Bilbao como en los de salida.

SALIDA ALTERNATIVA

La salida alternativa preferente en dirección al Corredor del Txorierri (BI-30), será desde el Puente de La Salve a través de Avenida Maurice Ravel y Avenida. Zumalacárregui hacia la BI-631 Carretera Ibarsusi-Santo Domingo.

Los accesos alternativos preferentes en dirección al centro de Bilbao (Plaza Elíptica) serán, desde el norte, por Ribera de Elorrieta, por Avenida Enekuri o por CarreteraIbarsusi-Santo Domingo (BI-631); y, desde el sur (A-8), por San Mamés o por Zabalburu.

ADAPTACIÓN DE LOS SEMÁFOROS

Con el objetivo de minimizar las afecciones a la circulación, el Ayuntamiento pondrá en marcha distintas actuaciones de gestión y regulación del tráfico. Entre ellas, se reforzará y ampliará la señalización informativa tanto en las zonas directamente afectadas como en los accesos previos, para facilitar que las personas conductoras puedan anticipar sus decisiones de recorrido.

Asimismo, la Policía Municipal reforzará su presencia en los principales puntos de circulación afectados, especialmente en Rotonda de Pío X, Avenida de Enekuri, rotonda de Hermanos Aguirre y Zabalbide. También se adaptará la programación de los semáforos de las principales zonas afectadas a los nuevos escenarios de circulación previstos.

Estas medidas estarán acompañadas de un seguimiento continuado de la evolución del tráfico que permitirá introducir ajustes en función de las necesidades detectadas.

CAMPAÑA INFORMATIVA A LA CIUDADANÍA

Paralelamente, el Ayuntamiento desarrollará una amplia campaña de información y sensibilización para advertir con antelación de las afecciones y facilitar la planificación de los desplazamientos.

Se elaborarán y distribuirán avisos informativos en los domicilios próximos a los accesos afectados por el cierre, con recomendaciones y alternativas de circulación.

La información también se difundirá a través de los canales habituales municipales (redes sociales y pantallas) y distintos medios de comunicación, con especial atención a los días previos al inicio de los trabajos y a las primeras jornadas de cierre.

El Ayuntamiento ha recordado que se trata de una actuación prolongada en el tiempo que exigirá adaptar temporalmente los hábitos de movilidad. El objetivo municipal es "reducir las molestias, garantizar la seguridad de los desplazamientos y minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones al tráfico durante los cinco meses de obras", ha subrayado el consistorio.