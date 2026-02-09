Bilbao presenta un programa de Carnavales participativo y dirigido a toda la ciudadanía

Cartel de los carnavales de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Los Carnavales de Bilbao 2026 se desarrollarán del 12 al 17 de febrero con un completo programa de actividades organizado por el Ayuntamiento, que incluye el desfile de los centros escolares, actividades infantiles, conciertos, euskal dantzak, los Gigantes y Cabezudos y espectáculos musicales, dirigidas a públicos de todas las edades y repartidas por los distintos espacios de la villa, con el objetivo de "fomentar la participación ciudadana y el disfrute colectivo".

Farolín y Zarambolas, encarnados este año en Imanol Ituino y Mertxe Gil, volverán a ser los encargados de conducir los festejos a lo largo de los seis días de Carnaval. Su bienvenida oficial tendrá lugar el jueves 12 de febrero en el Casco Viejo con el intercambio de máscaras, momento que marcará el inicio del núcleo principal de la programación.

Asimismo, el programa incluye actividades infantiles, conciertos, kalejiras, espectáculos musicales, euskal dantzak, Gigantes y Cabezudos, así como los actos más emblemáticos del Carnaval bilbaíno, que culminarán con el Entierro y la Quema de la Sardina.

La concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha subrayado que "el Carnaval bilbaíno se distingue por mostrar un carácter identitario arraigado en la ciudadanía". "Es una manera única de vivir y sentir la fiesta. Lo que queremos es que todas las personas encuentren una programación de ocio y cultural para todos los gustos y edades, y con el que se sientan identificadas", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que "hay que disfrutar de la Villa con ganas y con muchas risas, porque Carnaval es la ocasión perfecta para celebrar lo que verdaderamente somos: una ciudad viva, abierta, inclusiva, respetuosa y en la que mostramos abiertamente la tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión".

DESFILE ESCOLAR Y JUICIO A FAROLÍN Y ZARAMBOLAS

Este viernes, 13 de febrero, el Carnaval tomará las calles desde primera hora con el Desfile de los Centros Escolares de Bilbao. Casi 1.900 alumnas y alumnos de 10 centros educativos --Ave Maria, Zurbaran Eskola, Sanchez Marcos Eskola, Maristak Bilbao, Mujika Eskola, Esclavas Sc-Fátima, Colegio Ángeles Custodios, Cervantes Eskola, El Pilar y Artxandape Ikastola-- se encargarán de llenar de color y animación las calles de la Villa.

A partir de las 10.30 horas, el alumnado participante recorrerá el itinerario comprendido entre los Jardines de Albia, la Gran Vía y el Arenal, hasta llegar a la carpa de la Plaza Nueva, donde se celebrará la tradicional chocolatada, acompañada del espectáculo infantil Jurassik Festa.

Por la tarde, a partir de las 17.45 horas comenzará la kalejira del arresto de Farolín y Zarambolas desde el Ayuntamiento. La detención tendrá lugar en la plaza del Arriaga y, posteriormente, el cortejo se dirigirá a la carpa de la Plaza Nueva, donde se celebrará el juicio y el escarnio público. La jornada se completará con el espectáculo Imagine, de Asier Bilbao a las 22.30 horas en la carpa de la Plaza Nueva.

GIGANTES Y CABEZUDOS, DISFRACES Y MÚSICA

Este sábado, 14 de febrero, será el día grande de los Carnavales de Bilbao 2026. Durante la mañana, la carpa de la Plaza Nueva acogerá talleres infantiles, mientras que Gargantúa estará de 12.00 a 14.30 horas entre las alamedas de Urquijo y Mazarredo. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán las calles de la Villa en el mismo horario.

Las euskal dantzak tendrán su espacio en la Plaza del Arriaga a partir de las 12.30 horas con la celebración de la tradicional romería, actividad que se programa desde hace 20 años. Estas dos últimas citas del sábado se celebran de la mano de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.

Este año, los Gigantes partirán a las 12.30 horas desde la plaza del Arriaga en dirección a la Plaza Circular, donde a las 13.00 horas Farolín y Zarambolas abrirán oficialmente el recinto festivo.

A lo largo del día, la Gran Vía se convertirá en uno de los principales escenarios del Carnaval, con el concurso de disfraces, kalejira, música y actividades infantiles. La Sardina estará disponible para hacerse un selfi en la calle Berastegi de 12.15 a 14.30 y de 17.30 a 20.00 horas.

Para finalizar el día, el punto de encuentro principal será la carpa de la Plaza Nueva, a partir de las 22.00 horas con la romería de Lehian, según han apuntado desde el consistorio.

CONCIERTOS FAMILIARES Y ENTIERRO DE LA SARDINA

Los Gigantes y Cabezudos volverán a animar este domingo, 15 de febrero, las calles del Casco Viejo de Bilbao de la mano de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, en un recorrido matinal que llenará de ambiente festivo el centro de la ciudad.

Por la tarde, a las 18.30 horas, en la Plaza Nueva, las dantzas tomarán el relevo con la propuesta Ihauteri Festa! de Gaztedi Dantza Taldea, antes de dar paso a partir de las 20.00 horas a los bailes de salón de Bilbao Sozial Dantza, que este año se celebrará el domingo.

El lunes 16 de febrero, la Banda Municipal de Bilbao ofrecerá un concierto familiar en la carpa de la Plaza Nueva a las 12.30 horas, junto a Mitxel Santamarina e Iñaki Maruri, bajo la dirección de Iñaki Urkizu. Por la tarde, el mismo espacio volverá a acoger talleres infantiles, de 16.30 a 19.30 horas.

Por último, el martes 17 de febrero se celebrará la gran despedida de los Carnavales 2026. La programación arrancará a las 12.30 horas en la carpa de la Plaza Nueva con el concierto de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, acompañada por los músicos Eriz Pérez a la guitarra y Amaiur Cajaraville al bajo. Será un espectáculo conducido y amenizado por la payasa Anduriña Zurutuza.

Ya por la tarde, la Plaza Nueva será el punto de partida del tradicional Entierro de la Sardina. A partir de las 19.00 horas, el cortejo fúnebre, encabezado por Farolín y Zarambolas y acompañado por músicos, dantzaris y artistas, recorrerá el centro de la ciudad en su despedida simbólica del Carnaval.

El recorrido finalizará en la plaza del Arriaga, donde tendrá lugar la quema de la sardina con el espectáculo Sardina Erre Que Erre, poniendo el broche final a los Carnavales de Bilbao 2026.