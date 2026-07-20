Bilbao programa en Aste Nagusia más de un centenar de actividades vinculadas a la cultura vasca y herri kirolak

La concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, dos dantzaris integrantes de Salbatzaile Dantza Taldea y un txistulari en la presentación de la programación de Aste Nagusia vinculada a la cultura vasca y los herri kirolak. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha programado durante Aste Nagusia más de un centenar de actividades vinculadas a la cultura vasca y herri kirolak, con una oferta diaria que, a lo largo de los nueve días festivos, acercará a la ciudadanía las tradiciones, costumbres y señas de identidad vascas.

La concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, acompañada por dos dantzaris integrantes de Salbatzaile Dantza Taldea, ha desgranado en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Claustro de Euskal Museoa Bilbao la programación municipal en este ámbito.

Tal y como ha destacado Itziar Urtasun, "no hay mejor espacio" que este museo, que acaba de reabrir sus puertas tras culminar una profunda transformación arquitectónica y museográfica, para presentar la programación de Aste Nagusia que "nos define como bilbaínos y euskaldunes".

Urtasun ha resaltado que han diseñado un programa "para que todos, sin importar la edad, participen y se imbuyan de tradiciones tan nuestras como la música, las dantzak, los herri kirolak, las bilbainadas, el bertsolarismo".

"Un programa de actividades que mantienen muy vivas nuestras maneras más auténticas de celebración, para que las disfruten quienes ya las conocen y para que las nuevas generaciones y quienes nos visitan tengan ocasión de descubrirlas", ha añadido

Del sábado 22 al domingo 30 de agosto, las calles de Bilbao, con el Casco Viejo como eje principal, serán escenario de diferentes exhibiciones, alardes, kalejiras, dantzas y otras muchas propuestas que harán de las tradiciones, las costumbres y la cultura vasca unos de los principales protagonistas de Aste Nagusia, "para el disfrute de la ciudadanía de todas las edades y de quienes visiten la capital vizcaína en esas fechas", ha anunciado Urtasun, para añadir que las dantzas, Herri Kirolak, Gigantes y Cabezudos, bilbainadas, bertsolaris, traineras y pelota, entre otras, tendrán citas diarias en la programación.

TXISTULARIS Y GAITEROS PARA ANIMAR LAS MAÑANAS

Cada mañana, a partir de las 10.00 horas, los txistularis y gaiteros abrirán las celebraciones diarias recorriendo las Siete Calles. Les seguirán, a partir de las 11.00 horas, los Gigantes y Cabezudos con un pasacalles que partirá del Euskal Museoa Bilbao y harán un recorrido diferente cada día durante dos horas. El itinerario podrá seguirse en directo con la App oficial de Aste Nagusia 2026.

El día grande de estos personajes será el domingo 30 de agosto, cuando la XXXV Concentración de Gigantes, de la mano de Ondalan Erraldoien Konpartsa y Bizkaiko Gaiteroak, reunirá a comparsas provenientes de diferentes puntos de Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y Lapurdi. Partirán a las 10.30 horas de la Plaza Circular, con llegada prevista al Arenal a las 13.00 horas.

Estas figuras emblemáticas de la cultura popular bilbaína serán protagonistas de Aste Nagusia también en la exposición "Gigantes de Bilbao", que este verano se podrá ver en dos espacios: en el claustro de Euskal Museoa Bilbao y en el Yacimiento de la Plaza Corazón de María. La muestra estará disponible hasta el 6 de septiembre y se complementará con una programación especial de actividades dirigidas al público infantil y familiar en ambas sedes.

Asimismo, el Muelle Evaristo Churruca será escenario del tradicional Alarde de Txistularis, en su edición número 66, que organiza la Banda Municipal de Txistularis. Este año el conjunto musical estará acompañado de Moonshine Wagon, el domingo 30 de agosto a la 13.00 horas.

BERTSOS, FANFARRIAS Y BILBAINADAS

Las bilbainadas del grupo Bilbotarrak continuarán animando las calles del Casco Viejo al mediodía, con un recorrido que llevará la fiesta de taberna en taberna. El foco se trasladará después a la Plaza Santiago, que reunirá a figuras de "primer nivel" del mundo de la bertsolaritza todos los días a las 13.00 horas, excepto el miércoles 26 de agosto, que será a las 14.00 horas con motivo de la celebración de la bertso bazkaria.

La música estará también presente al ritmo de las Fanfarrias, con recorridos matinales y vespertinos. El sábado, 22 de agosto, Sama Siku animará el ambiente del txupin, con un recorrido previo por los alrededores del Arenal, entre las 18.00 y las 18.45 horas, y uno posterior, entre las 19.15 y las 21.15 horas, con el que dará apertura a las txosnas. El domingo 23, viernes 28 y sábado 29 será el turno de Dunbots, Ardoa Barrura y Adiskideak, respectivamente, con recorridos en dos turnos: de 13.00 a 14.30 horas en las calles de Ledesma y Diputación, y de 19.30 a 21.00 horas en el Casco Viejo.

La Banda Municipal de Música, por su parte, animará las mañanas, a partir de las 12.00 horas, todos los días en el Kiosko del Arenal. La música sonará también, desde el domingo 23 al domingo 30 de agosto, en el escenario Pérgola en el Parque de Doña Casilda, a partir de las 12.00 horas, dando el protagonismo a las bilbainadas y melodías habaneras, pasodobles, folclore de diversas regiones y nacionalidades, así como música euskaldun.

DIFERENTES PRUEBAS DE HERRI KIROLAK

La Plaza del Arriaga, por su parte, acogerá exhibiciones de Herri Kirolak entre el miércoles 26 y el sábado 29 de agosto, a partir de las 12.00 horas. El miércoles 26 de agosto estará dedicado al Día de las Mujeres en Herri Kirolak y contará con la participación de las aizkolaris Uxue Ansorregi e Irati Astondoa y las harrijasotzailes Ane Atxutegi y Estefania Etxebeste, así como con una prueba de lasto jasotzea con Garbiñe López de Uralde y Sara Asenjo.

El jueves 27, por su parte, se celebrará el Día de las Personas Jóvenes en Herri Kirolak. El programa incluirá pruebas combinadas mixtas de aizkolari gazteak, con Jakes Iruretagoiena - Izeta y Jon Zaldua, que cortarán un tronco de 250 centímetros de cifunferencia a txanda libre, y otros cuatro troncos en combinada con las harrijasotzailes.

El viernes 28 de agosto se podrá disfrutar de exhibiciones de aizkolariak y de harrijasotzaileak, así como de juegos de Iparralde, con lasto jasotze y lasto botatze, además de txinga erute.

Como cierre a esta ronda de deportes rurales vascos, el sábado 29 de agosto tendrá lugar la competición de Bizkaia por equipos de barrenadores, y se podrá además disfrutar de exhibiciones de aizkolariak, con Hodei Ezpeleta y Eneko Saralegi, quien hará cortes a cinco metros de altura, y harrijasotzaileak, con Leire Olea y Eider Durana.

PARTIDOS DE PELOTA Y REGATAS

La pelota estará también presente, de forma destacada, con el Torneo Aste Nagusia, que se celebrará entre el domingo 23 y el sábado 29, en el Frontón Esperantza, en diferentes modalidades: pelota mano por parejas y pelota mano cuatro y medio, cuyas finales se disputarán el sábado 29, y paleta goma femenina, cuya final se celebrará el viernes 28.

En cuanto a las traineras, en colaboración con el Club de Remo Deusto, la Ría de Bilbao acogerá dos regatas el domingo 23 de agosto. A las 11.15 horas tendrá lugar la Regata de Liga Femenina de Traineras Emakumeen XI. Ikurriña-Ane Aizpuruen VI. oroimena y a las 12.00 horas la XLVIII Regata "Villa de Bilbao". Ambas tendrán salida y llegada frente al Ayuntamiento de Bilbao, y contarán con la participación de clubes de Bizkaia, Gipuzkoa, Cantabria y Lapurdi.

Las Euskal Dantzak, por su parte, volverán a ser protagonistas por las tardes en la Plaza del Gas. Desde el domingo 23 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto, el público podrá disfrutar de exhibiciones, romerías, Baile de la Era y alardes, a partir de las 19.00 horas, de la mano de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra (BDB), con quien el Ayuntamiento mantiene un convenio anual. Por último, el 25 de agosto, a las 20.00 horas, se celebrará el "Baile de la Era".