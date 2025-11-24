Bilbao realizará un acto simbólico en el Teatro Campos e iluminará diversos elementos de la ciudad de morado

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizará un acto simbólico y participativo en el Teatro Campos Elíseos a las 11.00 horas, en el que estarán presentes diversos representantes sociales y políticos, e iluminará diversos edificios y elementos de la ciudad de color morado.

Según ha avanzado el consistorio en un comunicado, durante el acto en el teatro, el alcalde Juan Mari Aburto leerá la declaración institucional propuesta por Eudel para esta fecha, y también intervendrán la concejala de Igualdad del Consistorio bilbaino, Itziar Urtasun, e Inma Mata, superviviente de la violencia machista y presidenta de la asociación Bizitu.

El acto contará además con dos intervenciones artísticas para reflexionar sobre el problema social que supone la violencia contra las mujeres y finalizará con una acción colectiva en la que participarán todas las personas asistentes, "donde se reafirmará el compromiso de la sociedad bilbaina con una ciudad libre e igualitaria", ha informado el ayuntamiento.

Entre las personas que acudirán se encuentran concejales, personal técnico municipal implicado en las políticas de igualdad municipales, representantes de asociaciones de mujeres y feministas de entidades de diferentes sectores profesionales, del Tercer Sector, comerciantes y grupos colaboradores del Consistorio entre otros.

Por otra parte, se iluminarán de color morado edificios y elementos representativos y emblemáticos de la ciudad, como el Ayuntamiento, las farolas de Abandoibarra, la fuente cibernética del Parque Doña Casilda y el túnel del Parque Europa en Txurdinaga, entre otros.

Otros edificios disponen del Punto Lila en sus fachadas o pantallas, como el Teatro Arriaga, los centros municipales de distrito, la oficina de Turismo, Azkuna Zentroa, La Perrera, Sala Bilborock, Bilbao Arena, Intermodal, y Centros Escolares, entre otros.