Bilbao recuerda que la nueva tasa de residuos se paga este año, de forma excepcional, separada del resto de tributos

Archivo - Contenedor de vidrio en el Casco Viejo de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado que el pago de la nueva tasa de residuos urbanos, que sustituye a la tasa de basuras gestionada hasta 2025 por el Consorcio de Aguas, se pagará este año, de forma excepcional, separada del resto de tributos, y podrá abonarse en su totalidad en un único pago o solicitar previamente su fraccionamiento en seis plazos.

El Consistorio bilbaíno está enviando desde el pasado mes de febrero a cada persona propietaria de inmuebles urbanos una carta indicando el importe total de las cuotas y el documento de pago de la nueva tasa de residuos urbanos que ha entrado en vigor este año 2026.

En la misma comunicación se recuerda que se trata un tributo totalmente nuevo y de obligado cumplimiento a nivel estatal, que se cobra a partir de ahora por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, sustituyendo a la tasa de basuras que hasta 2025 gestionaba el Consorcio de Aguas.

Entre otros datos importantes, se señala que este primer año 2026, de forma excepcional al tratarse de una nueva tasa, los recibos se pagarán por separado. Es decir, no se pagarán junto a otros tributos anuales, como el IBI o el Impuesto de Vehículos. A partir de 2027 los recibos de la tasa sí se girarán junto con el resto de tributos periódicos anuales y las personas suscritas al régimen de Pago a la Carta los recibirán incluidos en su Carta de Pago.

Además de la cuantía y del propio recibo, en la carta remitida se ofrecen dos opciones de pago de la tasa de residuos 2026 con fecha hasta el 31 de mayo. Así, se podrá abonar el importe total de las cuotas en un único pago con el documento que se adjunta en la carta, bien telemáticamente o en las oficinas y cajeros de las entidades colaboradoras.

También se podrá solicitar pagar el importe total de las cuotas en seis plazos mensuales, de julio a diciembre de 2026, que se cargarán en la cuenta bancaria del titular del recibo, sin intereses. Para poder beneficiarse de este pago fraccionado es imprescindible que el titular del recibo lo solicite, dentro de este plazo hasta el 31 de mayo.

Según ha indicado el consistorio, si tiene BakQ o certificado digital se puede solicitar accediendo a www.bilbao.eus en la ruta trámites/e-udala, Hacienda y Recaudación, Tasa Residuos. La petición del "fraccionamiento" vía web para las personas que ya tienen el Pago a la Carta es más sencillo siendo solo necesario enviar la solicitud.

También se puede pedir presencialmente en las oficinas municipales de atención al público de San Agustin, para lo que puede pedir cita previa en el teléfono 010 o en www.bilbao.eus/citaprevia. En el caso de no estar adherido al sistema de Pago a la Carta, se deberá acreditar que es titular de la cuenta bancaria en la que se cargarán los seis plazos mensuales.

Por otro lado, el área de Hacienda del Ayuntamiento también recuerda que la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura ha sido gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia hasta 2025, siendo su cobro trimestral junto con el recibo del agua.

Esta tasa es sustituida en este año 2026 por la nueva tasa de residuos, que se calcula de forma distinta, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2022, porque debe cubrir el coste real del servicio y permitir implantar sistemas de pago por los residuos generados.

No obstante, el Consorcio de Aguas ha remitido recibos con las cuotas de la tasa de basura correspondientes al último trimestre de 2025 de viviendas y locales durante las primeras semanas del año 2026. Serán los últimos pagos por este tributo.