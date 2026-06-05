Bilbao renovará la plaza de Camino Peñascal con un espacio lúdico infantil con una inversión de 357.000 euros

Recreación digital del nuevo parque - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará el próximo 8 de junio las obras de renovación y mejora de la plaza situada en Camino de Peñascal 62, en el barrio de Iturrigorri, una actuación en la que invertirá 357.665 euros cuyo eje principal será la creación de un espacio lúdico infantil.

El proyecto forma parte de las actuaciones impulsadas dentro del Auzokide Plana y ha sido priorizado por la ciudadanía y los agentes sociales del Distrito 7 en el marco del proceso participativo de mejora de los barrios de la villa, ha explicado el Consistorio en un comunicado. Se estima que las obras, que comenzarán la próxima semana, tendrán un plazo de ejecución aproximado de cuatro meses.

Además de este área lúdica, se llevará a cabo una mejora paisajística y ambiental del entorno, que incluirá la plantación de nuevo arbolado para incrementar el confort climático y la calidad ambiental de la plaza, ha detallado.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la reubicación y ampliación de la zona infantil para optimizar el espacio disponible y aumentar su capacidad de juego; la renovación del pavimento y de los cerramientos; la mejora del alumbrado público mediante nuevas luminarias más eficientes; la renovación del sistema de drenaje; y la instalación de nuevo mobiliario urbano y zonas de estancia.

El proyecto contempla también una actuación específica sobre el talud existente mediante la instalación de estructuras metálicas microperforadas de diferentes colores y texturas, con el objetivo de mejorar la integración visual del espacio y dotar al entorno de una imagen más atractiva y cohesionada.

La nueva área infantil ocupará aproximadamente 150 metros cuadrados y contará con un gran elemento multijuego formado por siete módulos interconectados, además de columpios, juegos giratorios y elementos de muelle adaptados a distintas edades y capacidades.

Por otro lado, se habilitarán nuevas zonas de estancia equipadas con bancos, sillones y mesas, así como un espacio destinado a la práctica de ejercicio físico y actividades biosaludables.