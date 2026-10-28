Bilbao reúne en una jornada a más de 50 personas vinculadas al Consejo Local de Inmigración y miembros de otros consejos

Jornada de Encuentro Asociativo del Consejo Local de la Inmigración de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jornada de Encuentro Asociativo del Consejo Local de la Inmigración de Bilbao ha reunido, en su cuarta edición, a más de 50 personas vinculadas a asociaciones que conforman este órgano, así como a representantes del ámbito institucional y asociativo de consejos sectoriales de participación de Bizkaia, Barcelona y Zaragoza.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao este miércoles, la iniciativa se llevó a cabo el pasado sábado en Bilborock, impulsada conjuntamente por las asociaciones que forman parte del Consejo Local de Inmigración y el Área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad.

La primera parte del encuentro estuvo centrada en la presentación de experiencias de consejos sectoriales de participación de otros territorios. Representantes institucionales y asociativos del Consell d'Immigració de Barcelona y de la Junta General de la Casa de las Culturas y la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza compartieron con las personas asistentes el funcionamiento de estos órganos, sus principales líneas de trabajo y algunas de las experiencias y buenas prácticas desarrolladas en sus respectivos territorios.

Posteriormente, se expusieron las experiencias de participación existentes en Bizkaia. Para ello, representantes institucionales y asociativos de la Mesa Permanente de Diálogo y Participación en el Ámbito de la Diversidad, impulsada por la Dirección de Cohesión Social de la Diputación Foral de Bizkaia, y del Consejo Local de la Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao, presentaron sus espacios de participación, sus objetivos y los principales proyectos que desarrollan.

Asimismo, se llevaron a cabo mesas de trabajo participativas concebidas como espacios de reflexión colectiva para compartir experiencias y buenas prácticas, identificar aspectos que funcionan adecuadamente y proponer acciones de mejora para afrontar los retos detectados.

En estas mesas, se abordaron temas como 'Relevo generacional y participación de la juventud', 'Participación real, activa y efectiva', 'Coordinación, colaboración e intercambio entre asociaciones' y 'Comunicación y visibilidad de las asociaciones'.

Finalmente, las personas dinamizadoras compartieron las principales reflexiones, aprendizajes y propuestas surgidas en cada una de las mesas de trabajo. Las conclusiones serán recogidas en el Informe del Encuentro Asociativo 2026, que será compartido posteriormente con las asociaciones asistentes y con los espacios de participación invitados.

El Consejo Local de la Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao nació en 2011 con la vocación de potenciar la capacidad de organización e interlocución de las personas extranjeras, así como su papel como promotoras de propuestas e iniciativas para la formulación de políticas públicas y el desarrollo de acciones de participación ciudadana.

Actualmente, además de la representación municipal, participan en este espacio 29 asociaciones de personas migrantes que colaboran con el Ayuntamiento de Bilbao en el diseño, ejecución y evaluación de la política local en materia de interculturalidad.

Entre los proyectos que desarrolla el Consejo destacan el Reconocimiento Anual a las Mujeres Migradas y la Comunidad, la Escuela de Empoderamiento Antirracista y diversas acciones de fortalecimiento asociativo, entre las que se encuentra este encuentro anual.