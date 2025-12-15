Bilbao rinde homenaje, con una gala especial, la entrega de reconocimientos 'Ilustres 2025'

Archivo - El exalcalde de Bilbao, Ibon Areso - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido la ceremonia con la que, esta tarde y en un acto "muy especial y emotivo", ha hecho entrega de las distinciones con las que se reconoce a los nuevos Ilustres de Bilbao 2025.

Se trata del pianista Joaquín Achucarro Arisqueta; el exalcalde de Bilbao y arquitecto urbanista, Ibon Areso Mendiguren; la actriz Gurutze Beitia Basterretxea; la socióloga Begoña Etxeberria Madariaga y el escritor, notario y presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, Andrés Urrutia Badiola.

Como ha explicado el alcalde, "son cinco nuevos nombres, con sus trayectorias, que desde hoy se unen para siempre en el camino de la historia de Bilbao".

En total, son 128 los reconocimientos concedidos hasta la fecha, incluidos cuatro Embajadores de la Villa, cuyo objetivo, ha dicho, es "premiar de manera simbólica pero con el máximo valor el agradecimiento de la propia ciudad a esas vidas ejemplares que llevan por todo el mundo el buen nombre de Bilbao dejándonos el mejor legado; son el modelo de lo que deseamos cultivar en nuestra ciudad y el verdadero espejo en el que queremos que las personas jóvenes se reflejen e imiten".

Juan Mari Aburto se ha referido a los Ilustres 2025 como "valiosas semillas que ahora más que nunca, ante la situación actual de la sociedad, se hace más necesario y urgente que sembremos con fuerza para que broten con energía; tenéis que ser la guía, con vuestras trayectorias, de ese buen hacer tan bilbaino del que sentimos tanto orgullo, como es el esfuerzo, trabajo, sacrificio, cariño y apego por esta Villa y sus gentes".

"Cinco caminos distintos --ha agregado-- que convergen en un mismo destino, yo diría que el amor por Bilbao, trazando retos y futuro desde la arquitectura y el urbanismo, la cultura con la música y el teatro, la investigación social con el trabajo por el futuro de la juventud y la protección del Euskera con letras mayúsculas".

En el acto, al que han asistido numerosas personalidades, el alcalde se ha dirigido a todos y cada uno de los homenajeados. En el caso del pianista Joaquín Achucarro, ha recordado los numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, el de Hijo Predilecto de la Villa de Bilbao, al que se suma ahora el de Ilustre, elegido y votado por la propia ciudadanía, una de las novedades que se han incorporado este año.

"Gracias por tu música, por el importante legado artístico y docente que estás dejando, por tu forma de ser, y llevarnos contigo por todo el mundo y por seguir emocionándonos", le ha dicho.

De Ibon Areso, ha elogiado su importante papel "en la construcción del Bilbao que seguimos construyendo" y su gran vocación de sacrificio y de esfuerzo. "Alkate Areso, --ha precisado--, gracias por soñar a lo grande y dejarnos acompañarte. Hoy, Bilbao es también Ibon Areso".

La actriz, cantante y presentadora Gurutze Beitia ha sido descrita por el alcalde como "la bilbaina de la eterna sonrisa, poseedora de un gran talento que la convierte en un necesario referente, con estilos de trabajar y vivir llenos de valores de verdad".

De Begoña Etxebarria, directora durante prácticamente toda una vida de la Fundación Novia Salcedo, ha destacado su compromiso por el empleo y salarios dignos en las personas jóvenes desde el mundo de la empresa, dejando como legados la cooperación, innovación, buena gestión, profesionalidad, preparación y trabajo. "El reto sigue estando muy vigente. Que este Ilustre de Bilbao refuerce aún más la semilla de toda tu trayectoria", ha manifestado.

De Andres Urrutia, notario, escritor y presidente de Euskaltzaindia, Juan Mari Aburto ha resaltado su "férrea" defensa e impulso del euskera, "uno de los eslabones más fuertes y a la vez más atacados y sensibles de nuestra cultura". En este sentido, ha subrayado que su legado y trabajo "hay que seguir sembrándolo en Bilbao".