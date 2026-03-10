Bilbao será sede de la primera prueba de la temporada ciclista Green Series XCO 2026 este domingo en el monte Avril

Prueba ciclista Green Series XCO - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bilbao será sede de la primera prueba del campeonato ciclista de las Green Series XCO 2026 que se disputará en el monte Avril de Artxanda este próximo domingo, 15 de marzo. El campeonato, patrocinado por el Ayuntamiento bilbaíno, mantiene su estructura con sedes "emblemáticas" como la Villa para continuar atrayendo a 'bikers'.

Las siete pruebas de la temporada se disputarán entre los meses de marzo y junio, y cuentan con categoría UCI 2, lo que, según ha destacado el consistorio, "confirma la apuesta del certamen por mantener un alto nivel competitivo y su consolidación".

El Ayuntamiento de Bilbao ha señalado que, a lo largo de los últimos años, las Green Series XCO se han distinguido por "la calidad de sus circuitos y por un modelo de competición que combina la participación de deportistas de alto nivel con una fuerte implicación en la formación y promoción de la cantera".

Su inclusión completa en el calendario internacional supone "un reconocimiento al trabajo de la organización y a la proyección que ha alcanzado dentro y fuera de Euskadi", ha apuntado.