Bilbao se teñirá de rosa el 5 de octubre con la nueva edición de la Carrera solidaria contra el cáncer de Mama

BILBAO 18 Sep. (EUROA PRESS) -

Bilbao se volverá a teñir de rosa el próximo 5 de octubre con una nueva edición de la Carrera/Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama, una iniciativa organizada por Acambi (Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia) y el Gimnasio Urtzi, que se convertirá en un "evento multitudinario que une deporte, solidaridad e investigación".

La presentación de esta iniciativa se ha desarrollado en el marco de una rueda de prensa celebrada en Bilbao con la presencia de la presidenta de Acambi, Ana Belén García, el director del Gimnasio Urtzi, Gaizka Legarreta, y la investigadora María del Mar Vivanco.

Con el lema "Actívate, Muévete, Avanza", se celebrará en octubre la que será la décima edición de la carrera, -sin incluir los dos años de pandemia- y nuevamente tendrá fines solidarios para financiar proyectos de investigación en torno al cáncer de mama. Por ello, sus organizadores han animado a que, una vez más, la marea rosa inunde Bilbao "de solidaridad, esperanza y compromiso con la vida".

La explanada del Museo Guggenheim será, un año más, el punto de salida de la Carrera/Marcha Solidaria a partir de las 11.00 horas cuando los participantes tendrán que recorrer un circuito de 5 kilómetros, que está abierto "a todas las edades y condiciones físicas". Tras la marcha, la jornada continuará con una exhibición de zumba y baile moderno, convirtiendo el evento "en una fiesta de la salud y la solidaridad".

Con el lema elegido para este año, esta edición busca concienciar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso universal a tratamientos innovadores. Además, visibiliza que el cáncer de mama también puede afectar a los hombres, y que la investigación sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra la enfermedad.

En este sentido, han recordado que los fondos recaudados se vienen destinando desde la primera edición al proyecto liderado por la doctora María del Mar Vivanco en CIC bioGUNE, centrado en estudiar la heterogeneidad tumoral, las células madre cancerígenas y los mecanismos que explican la resistencia a los tratamientos y las recidivas. Desde la primera prueba se han recaudado más de 535.000 euros.

"La carrera no solo es una cita deportiva, sino también un espacio de reivindicación y esperanza. Reclamamos más investigación, más prevención y más igualdad en el acceso a los tratamientos", ha destacado García.

Por su parte, el director del Gimnasio Urtzi, Gaizka Legarreta, ha subrayado el "papel clave" del deporte en la prevención de enfermedades como el cáncer y el impacto positivo de la actividad física en la salud mental. "Queremos que todo el mundo, independientemente de su edad o condición física, pueda disfrutar de este día. Es una prueba no competitiva que puede hacerse andando o corriendo. La meta es sumar, moverse y avanzar", ha explicado.

Por su parte, la investigadora María del Mar Vivanco (CIC bioGUNE), ha destacado que, aunque se ha avanzado, el cáncer de mama "sigue siendo el más frecuente y mortal entre las mujeres". En este sentido, ha aseverado que la investigación es clave para "mejorar los tratamientos, reducir recidivas y entender mejor esta enfermedad tan compleja."

La inscripción en la carrera, para la que se han previsto 10.000 dorsales, es de 10 euros e incluye camiseta, avituallamiento, seguro y asistencia. La entrega de camisetas será a partir del 30 de septiembre y hay posibilidad de colaborar sin participar en la carrera, haciendo una donación a la cuenta de Laboral Kutxa: 3035.0083.27.0830034765.

Por último, en la presentación se ha anunciado el lanzamiento del libro "15 meses de invierno", escrito por Elena Cardona, voluntaria de Acambi y que se trata de una obra que relata desde la experiencia el proceso de atravesar la enfermedad, "con honestidad y sensibilidad". Los beneficios se destinarán íntegramente a la asociación.