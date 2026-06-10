Bilbao vuelve a posicionarse como el mejor aeropuerto español y el tercero de Europa

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BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bilbao lidera, un año más, la clasificación nacional al situarse el 21º en el AirHelp Score 2026, el ranking internacional elaborado por AirHelp que analiza anualmente la experiencia de los pasajeros en 279 aeropuertos de 76 países, siendo además el tercero mejor a nivel europeo y el único español presente entre los 25 mejores del mundo.

Con una puntuación global de 8,08 sobre 10, Bilbao vuelve a situarse como el aeropuerto mejor valorado de España en el AirHelp Score 2026. El aeropuerto bilbaíno destaca especialmente por sus buenos resultados en puntualidad y calidad del servicio, consolidando su posición entre los aeropuertos mejor valorados a nivel internacional, según ha informado AirHelp, empresa de tecnología aplicada a los viajes que se dedica a gestionar las incidencias en los vuelos.

Junto con Bilbao, son cuatro aeropuertos más los que se sitúan entre los 100 mejores aeropuertos internacionales a nivel mundial. Le siguen Sevilla (puesto 35) y Gran Canaria (86), aeropuertos que han protagonizado una notable mejoría respecto a la edición del año anterior.

En el caso de Sevilla, escala 33 posiciones, mientras que Gran Canaria registra uno de los avances más destacados del ranking al subir 52 puestos. El aeródromo sevillano ocupa la segunda posición nacional con una puntuación de 7,97, y sobresale por la experiencia del cliente, mientras que Gran Canaria se sitúa en tercer lugar con una puntuación de 7,74.

Valencia (89) y Adolfo Suárez Madrid-Barajas (92), el principal aeropuerto español, consiguen mantenerse dentro de este Top 100 internacional.

A pesar de tener 14 aeropuertos en el ranking, a excepción de Sevilla, Gran Canaria y el de Ibiza, el resto de aeródromos españoles reflejan "un empeoramiento en el comportamiento de los aeropuertos españoles en un contexto marcado por el crecimiento del tráfico aéreo y el aumento de la demanda de viajes en todo el mundo, donde la puntualidad, la calidad del servicio y la experiencia del pasajero se han convertido en factores cada vez más determinantes", según AirHelp.

A nivel global, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, ocupa la primera posición del AirHelp Score 2026, seguido por Fortaleza (Brasil) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).