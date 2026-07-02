Bilbobus ofrecerá este viernes un servicio de lanzadera para el concierto de Mónica Naranjo en Bilbao Arena

Archivo - La cantante Mónica Naranjo actúa durante la Gala de la 30º edición de los Premios Dial - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo
BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Bilbobus ofrecerá este viernes, 3 de julio, un servicio de lanzadera para facilitar el desplazamiento a los asistentes al concierto que Mónica Naranjo ofrecerá a partir de las 22.00 horas en el Bilbao Arena, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.
La línea E7 partirá cada 10 minutos de las inmediaciones de la Plaza Circular desde una hora antes del comienzo del evento hacia el Bilbao Arena (desde las 21.00 horas), y al término del mismo.
Por otra parte, la línea G5 modificará su trayecto para habilitar una nueva parada en Askatasuna/Parkea en dirección Zabalburu/Hurtado Amezaga al finalizar el concierto.
Desde el Ayuntamiento de Bilbao han recordado que, en un radio de 500 metros desde el Bilbao Arena, hay distintas paradas de metro, tren o tranvía que cuentan con conexiones directas a todos los barrios de la Villa, además de a las localizaciones más próximas a la capital vizcaína. También se habilitará una parada de taxi en Avenida Askatasuna, 11.