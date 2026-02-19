Bilbobus ofrecerá este viernes servicios especiales por el partido entre Athletic y Elche

Archivo - Bilbobus - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbobus ofrecerá este viernes, 20 de febrero, servicios especiales en varias de sus líneas para facilitar los desplazamientos de las personas que acudan al partido que disputarán en San Mamés Athletic Club y Elche CF.

Entre las líneas de los autobuses de Bilbao que prolongarán sus servicio, la Línea 28 (Uribarri/Altamira) tendrá sus últimas salidas en dirección a Uribarri desde el Sagrado Corazón a las 23.10 y 23.20 horas, mientras que en dirección a Altamira partirá desde Sabino Arana a las 23.20 horas.

La Línea 38 (Otxarkoaga/Basurtu-Termibus) tendrá sus últimos servicios desde la Intermodal a las 23.10 y las 23.20 horas y la Línea 56 (La Peña/Jesusen Bihotza) partirá a esas mismas horas desde Sagrado Corazón.

El último autobús de la Línea 57 (Miribilla/Ospitalea) partirá del Hospital a las 23.20 horas, y la Línea 62 (San Mamés/Arabella) concluirá desde Sagrado Corazón a las 23.10 y las 23.20 horas.