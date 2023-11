Bildarratz apela a la "generosidad" de EH Bildu para aprobar la Ley de Educación con "gransísimo consenso"

Dice que los modelos lingüísticos "se han modificado radicalmente a día de hoy, y se van a seguir modificando en los próximos años"



BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarrtatz, ha pedido "generosidad" a EH Bildu para votar sí a la nueva Ley de Educación porque la alusión al mantenimiento de modelos lingüísticos en la exposición de motivos no puede justificar que esta norma "no salga con un grandísimo consenso". "Nadie nos merecemos este no", ha dicho, para llamar a "olvidar" el actual "clima que empieza a haber ya electoral" con motivo de la cercanía de los comicios al Parlamento Vasco para 2024.

Además, ha afirmado que los modelos lingüísticos "se han modificado radicalmente a día de hoy, y se van a seguir modificando en los próximos años a expensas y necesidad de los propios centros".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bildarratz ha señalado que, ahora mismo, las diferencias con EH Bildu se encuentran en "matices a una frase en una exposición de motivos en una Ley de 101 artículos", en alusión a los modelos lingüísticos, que no están recogidos en esta norma, sino en la Ley de normalización del uso del euskera. "Esa es la diferencia y no hay mayor diferencia", ha asegurado.

A su juicio, este no puede ser "problema y motivo" para que no se apruebe esta Ley integral con el mayor consenso posible. Por ello, todavía mantiene la esperanza de que sea "posible, por responsabilidad, después de un trabajo de tres años y de todo lo esta Ley aporta", que esta norma para los próximos 30 años sea respaldada por EH Bildu.

BONANZAS DE LA NORMA

"Estamos hablando de la creación de un instituto del euskera y para las lenguas, donde estamos hablando de lo que es importante, que es el perfil de salida respecto a lo que son el euskera, el castellano y una tercera lengua. Hablamos del empoderamiento de los centros, de su autonomía, de la importancia de la Escuela Pública Vasca, de la prestación del servicio público vasco", ha subrayado.

Para el consejero, hay "tanto bueno, y tanto trabajado y conseguido durante estos tres años, además de que ha sido un proceso totalmente ejemplarizante", que entiende que "un matiz en una frase, en una exposición de motivos, de una Ley de 101 artículos, no puede ser impedimento para que salga con un grandísimo consenso".

Asimismo, ha manifestado que no es esta norma la que "blinda o no los modelos lingüísticos", sino la Ley del Euskera. En todo caso, ha recordado que los modelos educativos son de hace 40 años, "se han modificado radicalmente a día de hoy, y se van a seguir modificando en los próximos años a expensas y necesidad de los propios centros".

(Habrá ampliación)