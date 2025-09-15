Bingen Zupiria y Eider Mendoza participan este lunes en el Basque Segurtasun Foroa de Debabarrena

SAN SEBASTIÁN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, participarán este lunes en el encuentro del Basque Segurtasun Foroa que se celebrará en la localidad guipuzcoana de Eibar.

En el encuentro participarán diferentes agentes de los municipios de Eibar, Elgoibar, Deba, Ermua, Mallabia, Mendaro y Mutriku que, mediante una dinámica participativa, debatirán y reflexionarán sobre la seguridad y los retos de futuro "desde una perspectiva integral", han explicado desde el Gobierno Vasco.

El Basque Segurtasun Foroa comenzó en junio con el objetivo de reflexionar sobre el concepto de seguridad integral en Euskadi. Se trata de un proceso participativo para "construir un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral".

Se trata de un proceso que llevará meses y en el que diferentes instituciones, entidades y agentes tendrán un lugar de encuentro para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad que les preocupan: seguridad ciudadana, emergencia climática, movilidad, grandes eventos, ciberseguridad, emergencias. En total serán más de 30 encuentros. Tras el encuentro de Eibar la siguiente cita será el próximo miércoles en Barakaldo.