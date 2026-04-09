Bizkaia abre ayudas a los ayuntamientos para proyectos de mejora de accesos a la red foral de carreteras

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha abierto el plazo de solicitud de ayudas a los ayuntamientos del territorio para la redacción de proyectos de mejora de los accesos municipales a la red foral de carreteras, a las que destinará 200.000 euros.

En concreto, los consistorios disponen de 20 días hábiles para presentar sus propuestas tras la publicación, este pasado martes, de la convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Esta primera convocatoria de subvenciones para la redacción de proyectos de mejora de la seguridad viaria en accesos municipales que se conectan con la red de carreteras forales, gestionada por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, tiene como objetivo facilitar que los municipios puedan diseñar técnicamente actuaciones orientadas a mejorar la seguridad, la funcionalidad y la integración de sus accesos con la red foral.

Las ayudas cubrirán los costes de redacción de los proyectos constructivos de mejora de los accesos, con un importe máximo subvencionable de 40.000 euros por propuesta, conforme a lo establecido en las bases reguladoras aprobadas mediante el Decreto Foral 95/2025, según ha explicado la Diputación.

El programa permitirá "avanzar en cuestiones clave" como la mejora de la visibilidad y la maniobrabilidad en intersecciones, la reordenación de accesos, la eliminación de giros peligrosos, la corrección de deficiencias de drenaje o la mejora de la accesibilidad en entornos sensibles.

Cada municipio podrá presentar una única solicitud, con hasta tres propuestas de proyecto, que serán valoradas individualmente en régimen de concurrencia competitiva.

Con esta iniciativa, la Diputación Foral de Bizkaia pretende reforzar su colaboración con los ayuntamientos para impulsar una movilidad "más segura, funcional y adaptada a las necesidades de cada entorno local" y consolidar su "compromiso con la mejora continua de la red viaria y la seguridad" en los puntos de conexión entre la red foral y la red local.