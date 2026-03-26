Bizkaia abre la convocatoria de ayudas a municipios de hasta 7.000 habitantes para la revisión de sus planes generales

Leixuri Arrizabalaga - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia abre el 31 de marzo el plazo para presentar solicitudes a las subvenciones 2026 dirigida a ayuntamientos vizcaínos con una población igual o inferior a 7.000 habitantes para que puedan optar a ayudas del 100% para la revisión de sus planes generales.

El plazo para presentar las solicitudes se prolongará hasta el 15 de octubre o hasta agotar el crédito disponible, según ha informado este jueves la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Estas ayudas cubrirán el 100% de los gastos derivados de la revisión del plan general, un paso "clave" para que los municipios adapten su ordenación del suelo a la Ley vasca de Suelo y Urbanismo. Las subvenciones se otorgarán a trabajo realizado, contra factura, y deberán solicitarse con facturas y justificarse con los comprobantes de pago, ha explicado Arrizabalaga.

El objetivo del programa, ha añadido Arrizabalaga, es "impulsar" la actualización de los instrumentos urbanísticos y "garantizar" que las localidades más pequeñas dispongan de herramientas modernas y sostenibles para planificar su desarrollo.

La convocatoria contempla que podrán acogerse a las ayudas aquellos ayuntamientos que revisen "total o parcialmente" su planeamiento general, así como los que realicen estudios y trabajos complementarios, como evaluaciones ambientales estratégicas, procesos de participación ciudadana, incorporación de la perspectiva de género o estudios acústicos y mapas de ruido, entre otros, ha detallado.

El proceso se gestionará íntegramente a través de la Oficina Virtual del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (www.bizkaia.eus/urbanismo-subvenciones). El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 31 de marzo al 15 de octubre de 2026, o hasta el agotamiento del crédito disponible.

Con esta iniciativa, ha concluido la portavoz foral, "la Diputación Foral de Bizkaia reafirma su compromiso con los municipios rurales y de menor tamaño, facilitando la renovación de su planeamiento y reforzando un urbanismo sostenible, ordenado y alineado con los principios actuales de desarrollo territorial".