Bizkaia activa este domingo el Plan de Vialidad Invernal integrado por 459 profesionales y 99 quitanieves

Archivo - Quitanieves trabajando - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia activa este domingo, 1 de noviembre, el Plan de Vialidad Invernal 2026-2027, el dispositivo preparado para actuar ante episodios de nieve, hielo y bajas temperaturas y mantener la movilidad y la seguridad en la red foral de carreteras. El operativo contará con una inversión de 2,23 millones de euros, y consta de 459 profesionales y 99 quitanieves, además de red de silos, acopios y depósitos de salmuera.

En un comunicado, el ente foral ha explicado que, de los 459 profesionales de los equipos de mantenimiento y conservación integral, habrá 222 chóferes, 189 acompañantes y 48 profesionales de vigilancia. A este equipo se incorporarán también profesionales del Centro de Control de Malmasín, Bomberos BFA e Interbiak.

Sobre el terreno estarán disponibles 99 máquinas quitanieves, distribuidas entre las diferentes áreas de conservación, Basalan, Bomberos BFA, AP-8, Variante Sur Metropolitana, Túneles de Artxanda, Agesa y AP-68.

Este despliegue se completa con una red distribuida por el territorio que permite disponer de fundentes y salmuera allí donde sean necesarios. Se trata de 20 silos con capacidad para 1.575 toneladas, diez acopios para 6.880 toneladas, cinco depósitos de salmuera con capacidad para 275 metros cúbicos y dos almacenes adicionales para otras 2.400 toneladas.

El operativo cuenta además con seis estaciones meteorológicas: el Corredor del Kadagua, en Balmaseda; Erletxes; la carretera Bilbao-Mungia, en Zabalondo; Arteaga; y los altos de Autzagane y Barazar. Esta última dispone también de nivómetro. El sistema también dispone de cámaras y del posicionamiento de las máquinas quitanieves, lo que facilita conocer en tiempo real tanto la situación de la red como la actividad de los vehículos.

Desde el Centro de Control se gestiona la flota y se diseñan los recorridos que reciben los equipos en las pantallas de los vehículos, itinerarios que pueden modificarse o reasignarse en función de las necesidades. La coordinación se realiza desde el Centro de Control MKZ de Malmasín e integra los medios de la Diputación Foral de Bizkaia, Bomberos BFA, Interbiak y el personal foral responsable de la gestión y conservación de las carreteras.

NIVELES DE PRIORIDAD

El Plan de Vialidad Invernal establece tres niveles de prioridad para organizar la atención de la red viaria en función de la importancia de las carreteras y de las condiciones meteorológicas y diferencia cuatro situaciones de circulación en función del estado de la vía.

De cara a esta campaña también se han realizado diferentes actuaciones para mejorar los recursos disponibles sobre el terreno. Entre ellas, se ha pavimentado la instalación de almacenamiento cubierto de fundentes y de apoyo al operativo de vialidad invernal situada en la N-240, en el entorno de Barazar.

A estos trabajos se suman distintas labores de mantenimiento, como revisiones de estaciones, reparación y repintado de silos, cierres, desbroces, acondicionamiento y señalización.

En Erletxes, además, se han realizado actuaciones relacionadas con la acometida de agua y una puerta en el acopio, y se estudia la implantación de una instalación fotovoltaica.

INFORMARSE ANTES DE VIAJAR

La Diputación Foral de Bizkaia recomienda consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de iniciar el viaje. Esta información está disponible a través de Euskalmet, del teléfono 011 de Tráfico del Gobierno Vasco y de Bizkaimove en la web de Bizkaia.

Si las condiciones son adversas, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, evitar cambios bruscos de dirección y prestar especial atención a la posible presencia de placas de hielo, especialmente en las zonas de umbría.

Cuando el desplazamiento resulte imprescindible, conviene comprobar previamente el estado de neumáticos, frenos y anticongelante y llevar cadenas, combustible suficiente y ropa de abrigo. En condiciones extremas, la recomendación es evitar el desplazamiento y optar, siempre que sea posible, por el transporte público.